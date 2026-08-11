Brasil e Filipinas assinam acordo para ampliar turismo entre os dois países

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu hoje (11/8), em Brasília, com a secretária de Negócios Estrangeiros das Filipinas, Maria Theresa Lazaro - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil )

O Brasil formalizou acordos em áreas como ciência, energia e turismo com a Filipinas, na manhã desta terça-feira (11/8). Em discursos realizados no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e a secretária de Negócios Estrangeiros das Filipinas, Maria Teresa Lázaro, destacaram que este ano marca o aniversário de 80 anos na relação bilateral entre os países.

"A secretária Lázaro e eu concordamos em que nossas economias têm grande potencial de ampliar e diversificar a pauta comercial e de investimentos", disse o chanceler brasileiro. Também participaram da cerimônia os ministros Gustavo Feliciano (Turismo) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

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Abrangentes às áreas de desenvolvimento, os acordos assinados entre Brasil e Filipinas estabelecem desde cooperações técnicas para tecnologia a parcerias no âmbito turístico mútuo.

De janeiro a junho deste ano, 3.311 turistas filipinos vieram ao Brasil. A ideia, na avaliação do chanceler Mauro Vieira, é ampliar esse fluxo. Ele também reforçou que os novos acordos são os "resultados palpáveis dessa visita" que celebram os 80 anos de relações diplomáticas.

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Já no âmbito de tecnologia, os acordos focam na cooperação técnica nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e transformação digital entre os dois países.

Atualmente, além do turismo, recursos filipinos estão no Brasil por meio de investimentos nos portos de Suape, em Pernambuco, e de Aratu, na Bahia.