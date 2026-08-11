Brasil e Filipinas assinam acordo para ampliar turismo entre os dois países

O Brasil formalizou acordos em áreas como ciência, energia e turismo com a Filipinas, na manhã desta terça-feira (11/8). Em discursos realizados no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e a secretária de Negócios Estrangeiros das Filipinas, Maria Teresa Lázaro, destacaram que este ano marca o aniversário de 80 anos na relação bilateral entre os países.
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"A secretária Lázaro e eu concordamos em que nossas economias têm grande potencial de ampliar e diversificar a pauta comercial e de investimentos", disse o chanceler brasileiro. Também participaram da cerimônia os ministros Gustavo Feliciano (Turismo) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).
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Abrangentes às áreas de desenvolvimento, os acordos assinados entre Brasil e Filipinas estabelecem desde cooperações técnicas para tecnologia a parcerias no âmbito turístico mútuo.
De janeiro a junho deste ano, 3.311 turistas filipinos vieram ao Brasil. A ideia, na avaliação do chanceler Mauro Vieira, é ampliar esse fluxo. Ele também reforçou que os novos acordos são os "resultados palpáveis dessa visita" que celebram os 80 anos de relações diplomáticas.
Já no âmbito de tecnologia, os acordos focam na cooperação técnica nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e transformação digital entre os dois países.
Atualmente, além do turismo, recursos filipinos estão no Brasil por meio de investimentos nos portos de Suape, em Pernambuco, e de Aratu, na Bahia.