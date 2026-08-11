Vicaricídio: como identificar sinais de violência vicária

No Brasil, a Lei nº 15.384/2026 tipificou o vicaricídio no Código Penal com pena de 20 a 40 anos de reclusão, classificando-o como hediondo - (crédito: Freepik)

Atingir uma mulher por meio do que ela tem de mais precioso, como filhos ou parentes, é uma das formas mais cruéis de violência. Conhecida como violência vicária, essa prática busca causar sofrimento psicológico extremo. Recentemente, com a sanção da Lei nº 15.384 em abril de 2026, a prática passou a ser reconhecida legalmente como crime hediondo quando resulta em morte — o vicaricídio —, com penas que variam de 20 a 40 anos de reclusão.

Essa forma de agressão não acontece de repente. Ela é construída por um ciclo de comportamentos que se intensificam com o tempo, especialmente quando a mulher decide terminar o relacionamento. O agressor, sentindo que perdeu o controle sobre a parceira, passa a usar os filhos como um instrumento de vingança e tortura.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

O objetivo é claro: manter um vínculo de poder e causar uma dor que ele considera insuperável. Identificar os sinais dessa escalada é fundamental para prevenir tragédias e buscar ajuda antes que seja tarde demais. A violência vicária é um aviso de que algo muito mais grave pode acontecer.

Sinais de alerta no comportamento do agressor

A violência vicária se manifesta em padrões de comportamento que vão muito além de conflitos comuns de um término. É preciso estar atenta a um conjunto de ações que indicam a intenção de ferir a mulher usando os filhos como alvo principal.

Esses sinais podem começar de forma sutil, com manipulações emocionais, e evoluir para ameaças diretas. Fique atenta aos seguintes padrões:

Ameaças constantes: frases como “vou tirar os filhos de você”, “você nunca mais vai vê-los” ou “vou fazer algo que te fará sofrer para sempre” são alertas graves. Elas indicam que o agressor já cogita usar as crianças para punir a mãe.

Manipulação dos filhos: o agressor tenta sistematicamente destruir a imagem da mãe para as crianças. Ele pode inventar histórias, desqualificar suas decisões e fazer com que os filhos se voltem contra ela, gerando um ambiente de alienação parental.

Uso das visitas para controle: cada momento com os filhos é transformado em uma oportunidade para provocar. O agressor pode se atrasar para buscá-los ou devolvê-los, descumprir acordos ou usar as crianças para enviar recados e ameaças.

Descuido proposital: negligenciar as necessidades básicas dos filhos durante o período de convivência é outra tática. A intenção é mostrar que ele não se importa com o bem-estar da criança, apenas em causar angústia e preocupação na mãe.

Agressividade direcionada: qualquer tentativa de diálogo sobre os filhos é recebida com hostilidade. O agressor se recusa a tomar decisões conjuntas e sabota os planos da mãe, minando sua autoridade e seu vínculo afetivo.

Reconhecer esses padrões é um passo fundamental para quebrar o ciclo de violência. Ao primeiro sinal de alerta, a busca por uma rede de apoio e por canais de denúncia, como a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), é essencial para garantir a segurança da mulher e de seus filhos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais Brasil Voo atrasado: quando o passageiro tem direito a indenização

Voo atrasado: quando o passageiro tem direito a indenização Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça Brasil ANS aprova programa de saúde da mulher para funcionárias dos Correios

ANS aprova programa de saúde da mulher para funcionárias dos Correios Brasil Pedreiro que viralizou ganha prótese de Hang e revela sonho simples