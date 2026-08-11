ANS aprova programa de saúde da mulher para funcionárias dos Correios

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou o primeiro programa de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças da Postal Saúde, operadora responsável pelo plano de saúde dos empregados dos Correios. O Mulher Mais Saúde poderá atender 63.366 beneficiárias entre 25 e 74 anos em todo o país.
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O número corresponde a 34,4% da carteira de clientes da operadora. A iniciativa pretende ampliar o acompanhamento preventivo e reduzir a atuação baseada apenas na procura por atendimento após o surgimento de problemas de saúde.
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O programa prevê uma equipe formada por médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas. A jornada começa pela captação ativa das beneficiárias e passa por uma avaliação individual dos riscos de saúde. A partir do diagnóstico, será elaborado um Projeto Terapêutico Singular, com acompanhamento definido de acordo com as necessidades de cada paciente.
Entre as ações previstas está o rastreamento dos cânceres de mama e do colo do útero. Para mulheres de 25 a 60 anos, o programa utilizará o teste de DNA-HPV oncogênico para o rastreamento do câncer do colo do útero.
Também estão previstos acompanhamento de hipertensão e diabetes, orientações durante o climatério, telemonitoramento, oficinas, grupos de apoio e campanhas educativas. Quando necessário, as beneficiárias poderão ser encaminhadas para especialistas e outros serviços da rede credenciada.
Integração
"O Mulher Mais Saúde representa uma mudança importante na forma de cuidar. Nosso objetivo é sair de uma lógica predominantemente reativa e avançar cada vez mais para um modelo preventivo, no qual conseguimos acompanhar as beneficiárias de forma contínua, identificar riscos com antecedência e oferecer um cuidado adequado às necessidades de cada mulher", afirma o diretor-presidente da Postal Saúde, Eli Melo Jr.
A proposta busca integrar os diferentes serviços utilizados pelas beneficiárias durante o atendimento. A intenção é manter o acompanhamento ao longo do tempo, com avaliação dos riscos e definição das medidas necessárias para cada caso.
Além do rastreamento de câncer, o programa terá linhas de cuidado relacionadas a doenças crônicas e às diferentes fases da vida das mulheres incluídas no público-alvo. A Postal Saúde pretende utilizar o acompanhamento multiprofissional para coordenar os atendimentos e monitorar a evolução das pacientes.
*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia
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