ANS aprova programa de saúde da mulher para funcionárias dos Correios

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou o primeiro programa de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças da Postal Saúde, operadora responsável pelo plano de saúde dos empregados dos Correios. O Mulher Mais Saúde poderá atender 63.366 beneficiárias entre 25 e 74 anos em todo o país.

O número corresponde a 34,4% da carteira de clientes da operadora. A iniciativa pretende ampliar o acompanhamento preventivo e reduzir a atuação baseada apenas na procura por atendimento após o surgimento de problemas de saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Correios adiam fechamento de agências após ameaça de greve

O programa prevê uma equipe formada por médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas. A jornada começa pela captação ativa das beneficiárias e passa por uma avaliação individual dos riscos de saúde. A partir do diagnóstico, será elaborado um Projeto Terapêutico Singular, com acompanhamento definido de acordo com as necessidades de cada paciente.

Entre as ações previstas está o rastreamento dos cânceres de mama e do colo do útero. Para mulheres de 25 a 60 anos, o programa utilizará o teste de DNA-HPV oncogênico para o rastreamento do câncer do colo do útero.

Também estão previstos acompanhamento de hipertensão e diabetes, orientações durante o climatério, telemonitoramento, oficinas, grupos de apoio e campanhas educativas. Quando necessário, as beneficiárias poderão ser encaminhadas para especialistas e outros serviços da rede credenciada.

Integração

"O Mulher Mais Saúde representa uma mudança importante na forma de cuidar. Nosso objetivo é sair de uma lógica predominantemente reativa e avançar cada vez mais para um modelo preventivo, no qual conseguimos acompanhar as beneficiárias de forma contínua, identificar riscos com antecedência e oferecer um cuidado adequado às necessidades de cada mulher", afirma o diretor-presidente da Postal Saúde, Eli Melo Jr.

A proposta busca integrar os diferentes serviços utilizados pelas beneficiárias durante o atendimento. A intenção é manter o acompanhamento ao longo do tempo, com avaliação dos riscos e definição das medidas necessárias para cada caso.

Além do rastreamento de câncer, o programa terá linhas de cuidado relacionadas a doenças crônicas e às diferentes fases da vida das mulheres incluídas no público-alvo. A Postal Saúde pretende utilizar o acompanhamento multiprofissional para coordenar os atendimentos e monitorar a evolução das pacientes.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

Saiba Mais Brasil Pedreiro que viralizou ganha prótese de Hang e revela sonho simples

Pedreiro que viralizou ganha prótese de Hang e revela sonho simples Brasil Juiz flagrado fumando e bebendo em julgamento ataca Alexandre de Moraes

Juiz flagrado fumando e bebendo em julgamento ataca Alexandre de Moraes Brasil Juiz flagrado fumando e bebendo em julgamento é afastado pelo TJMG

Juiz flagrado fumando e bebendo em julgamento é afastado pelo TJMG Brasil OAB pede providências contra juiz flagrado bebendo em julgamento

OAB pede providências contra juiz flagrado bebendo em julgamento Brasil Juiz aparece bebendo e fumando durante sessão virtual do TJMG; veja

Juiz aparece bebendo e fumando durante sessão virtual do TJMG; veja Brasil Discord diz ter derrubado servidor antes de morte de adolescente