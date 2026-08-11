Pedreiro que viralizou ganha prótese de Hang e revela sonho simples

Douglas da Costa Ribeiro recebe nova prótese do empresário Luciano Hang em clínica de Florianópolis - (crédito: Divulgação)

O pedreiro Douglas da Costa Ribeiro recebeu uma nova prótese do empresário Luciano Hang nesta terça-feira, 11. A entrega ocorreu em uma clínica onde ele faz acompanhamento médico, em Florianópolis (SC).

Douglas atua na construção civil mesmo sem uma das pernas, que perdeu em um acidente de moto aos 16 anos. Sua rotina de trabalho como calceteiro às margens da SC-108 virou reportagem e viralizou nas redes sociais.

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O vídeo com sua história chegou até Luciano Hang. O empresário se emocionou e decidiu doar o equipamento para o trabalhador.

O pedreiro foi à clínica por volta das 11h para uma consulta de rotina, mas foi surpreendido por Hang, que apareceu para fazer a entrega pessoalmente. No primeiro encontro entre os dois, o empresário elogiou a resiliência de Douglas.

“Eu fiquei muito impressionado com a história do Douglas. Ele poderia ter parado de trabalhar, mas não parou. Continuou na obra, mesmo diante dessas condições. É um exemplo de trabalho e dedicação para muitos brasileiros”, declarou Hang.

Douglas nunca deixou o trabalho de lado e pretende continuar na profissão, agora com mais autonomia. Ele revelou que sua primeira vontade ao receber a prótese é poder passear e voltar a caminhar de mãos dadas com a esposa, algo que a limitação física dificultava.

Para escolher o modelo correto, uma equipe médica avaliou as necessidades do dia a dia do pedreiro e as exigências de seu trabalho. Douglas agora passa pela fase de adaptação e continua o acompanhamento com fisioterapia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.