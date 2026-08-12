Discussão por pé de manga termina com dois mortos a tiros em MG

Miguel Chagas da Silva, de 75 anos e Eberton Silvestre Guimarães Barros, de 41 anos morreram na tarde dessa terça-feira (12) - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Uma discussão envolvendo a poda de um pé de manga terminou com dois homens, de 41 e 75 anos, mortos a tiros na tarde dessa terça-feira (11/8), em Córrego do Belém, na zona rural de São Domingos das Dores, no Vale do Rio Doce.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 12h45, em uma lavoura de café. As vítimas são Miguel Chagas da Silva, de 75 anos e Eberton Silvestre Guimarães Barros, de 41 anos.

Quando os militares chegaram ao local, um jovem de 19 anos entregou um revólver calibre .38 e relatou o que aconteceu. Segundo ele, o pai, de 41 anos, havia sido baleado pelo idoso de 75 anos. A vítima estava sendo socorrido para Caratinga.

O jovem contou que trabalhava com o pai na poda de uma árvore localizada dentro do terreno da família quando o idoso chegou e exigiu que os dois interrompessem o serviço. Segundo o relato, o homem disse que eles não “eram doidos de cortar a árvore”. O jovem respondeu que não estavam derrubando o pé de manga, mas apenas fazendo a poda.

Ainda conforme a versão apresentada à PM, o idoso continuou fazendo ameaças, sacou uma arma e efetuou dois disparos.

Filho tomou arma do idoso

O jovem contou que entrou em luta corporal com o homem para impedir que ele efetuasse novos disparos contra o pai. Durante a briga, os dois caíram no chão e o rapaz conseguiu tomar o revólver.

Em seguida, segundo o próprio relato, o jovem efetuou um disparo contra o idoso. O rapaz afirmou que saiu desesperado em busca de ajuda e levou a arma consigo. Posteriormente, entregou o revólver calibre .38 aos policiais.

A arma estava municiada com três cartuchos deflagrados e três intactos. A perícia recolheu o revólver, que estava envolto em um pano. No bolso do idoso também foram encontradas outras nove munições.

Os dois homens morreram em decorrência dos ferimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil de Inhapim.