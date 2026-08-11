Juiz flagrado fumando e bebendo em julgamento ataca Alexandre de Moraes

Depois de ser flagrado fumando e bebendo durante um julgamento virtual, o juiz Milton Lívio Lemus Salles enviou um vídeo aos colegas em que acusa o Tribunal de Justiça (TJMG), o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes de corrupção. Ele foi afastado hoje do cargo.

Na gravação, o magistrado aparece visivelmente alterado, critica o Judiciário e cita supostos casos de irregularidades sem apresentar provas.

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“Tenho 36 anos de magistratura e quero deixar um depoimento sobre essa difamação que estão fazendo contra mim. Esse Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esse STJ, o STF, o Alexandre Moraes, são todos uns corruptos”, afirma Salles.

Na sequência, o juiz cita os nomes de Nelson Messias, Gilson Lemos, Luiz Carlos e Vicente e menciona uma suposta compra de mais de 170 veículos Corolla híbridos. As acusações são feitas pelo magistrado sem apresentação de documentos ou outras provas que as sustentem.

Críticas ao Judiciário

Durante a gravação, Salles afirma estar cansado e diz que está no Rio de Janeiro, tomando café e acompanhado da mulher. Ele também critica o funcionamento do Tribunal de Justiça e afirma que “hoje só existe computador e os prédios vazios”, citando gastos com energia e funcionários.

Ao final, o juiz diz estar disposto a discutir as acusações publicamente, inclusive em programas de televisão.

“Eu tenho coragem de bater no peito. Meu nome é Tibagy Salles. E se alguém quiser bater de frente comigo, em alguma TV, no Jornal Nacional, o quer que seja, eu estou à disposição”, declara.

O que aparece no vídeo

O vídeo foi enviado após o magistrado ser flagrado durante uma sessão por videoconferência realizada na segunda-feira (10/8). Salles aparece de bermuda, acende um cigarro e, logo depois, bebe diretamente de uma garrafa que aparenta conter vinho.

O registro aconteceu durante uma sessão do 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cível Família.

A situação contraria as regras previstas para a participação de magistrados em atos judiciais realizados por videoconferência. De acordo com a Resolução nº 465/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), magistrados e demais participantes devem manter postura solene e utilizar vestimentas adequadas, como terno ou toga, equivalentes às exigidas nos atos presenciais.

TJMG apura episódio

Após tomar conhecimento das imagens, a Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG instaurou um procedimento sobre o caso. O processo será encaminhado ao Órgão Especial do Tribunal, responsável pela análise e decisão sobre o tema.

A análise está prevista para a sessão de julgamento desta quarta-feira (12/8).

Ainda conforme o TJ, a sessão realizada foi interrompida quando ainda faltavam três processos para serem julgados. Os casos pendentes serão incluídos na pauta da próxima sessão, prevista para 28 de agosto.

Carreira

Milton já passou por diferentes comarcas de Minas, entre elas Araçuaí, Brumadinho e Montes Claros. Atualmente, atua na segunda instância do Judiciário mineiro, auxiliando desembargadores.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice