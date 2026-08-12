Novo veranico começa nesta quarta com calor de até 42°C no Brasil

Um novo veranico atinge o Brasil a partir desta quarta-feira (12/8), e pode elevar as temperaturas a até 42ºC em alguns Estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.
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O veranico é caracterizado por um período de pelo menos cinco dias consecutivos de calor e temperaturas acima do normal, que ocorre durante o outono ou o inverno.
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Diferentemente da onda de calor, em que as altas temperaturas também persistem durante as noites, o veranico costuma ser marcado por tardes mais quentes e secas e madrugadas frescas.
Para ser classificado como onda de calor, o fenômeno também precisa trazer pelo menos cinco dias consecutivos com temperaturas máximas no mínimo 5°C acima do normal. Segundo a Climatempo, isso não deve ocorrer neste novo veranico, cuja previsão de duração vai até a próxima quarta-feira (19/8).
A Região Metropolitana e o interior de São Paulo estão entre as áreas atingidas pelo veranico. Na capital, as temperaturas máximas podem chegar a 32ºC durante o período. No centro-oeste e do norte do Estado, os termômetros podem alcançar marcas entre 36ºC e 39ºC.
As temperaturas mais altas devem ser registradas em algumas regiões do Mato Grosso, incluindo Cuiabá, de Goiás, de Tocantins, incluindo Palmas, no sudeste do Pará e no sul do Maranhão e do Piauí, com possibilidade de os termômetros alcançarem marcas entre 40ºC e 42ºC.
Ainda de acordo com a Climatempo, áreas do Mato Grosso do Sul, do oeste de Minas Gerais e da Bahia, de Rondônia e do sul do Amazonas podem ter temperaturas entre 36ºC e 39ºC.
Já no noroeste do Paraná, o calor intenso deve chegar apenas no domingo, 16, com possibilidade de temperaturas entre 34ºC e 37ºC até a próxima quarta-feira.
Algumas capitais, como Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, Brasília, Palmas, Porto Velho e Teresina, podem bater o recorde de calor durante o veranico.
Até então, o dia mais quente do ano foi registrado em Cuiabá na última segunda-feira (10/8), quando os termômetros chegaram à marca de 40,2ºC, segundo a Climatempo.
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