Professor é investigado por pedir foto de aluna nua e ameaçar reprová-la

Vídeo que circulou na internet mostra uma menina de seis anos sendo abusada sexualmente pelo tio na cidade de Amontada, no norte do Ceará. - (crédito: Imagem Freepik)

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um professor de um colégio estadual de Ponta Grossa, na região de Campos Gerais do Paraná, é investigado por assédio sexual após ameaçar uma aluna exigindo que ela enviasse uma foto dela nua. A polícia teve acesso a prints das mensagens enviadas por ele à estudante. No diálogo, a adolescente nega e o professor responde: "eu tô mandando, você não tem escolha ou você quer reprovar?", continua, "quer decepcionar toda a sua família?".

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Segundo a polícia, a pasta cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o professor no último sábado (8/8). Foram apreendidos um celular, um notebook e pendrives que serão periciados. O caso está sob responsabilidade do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) informou em nota que o docente não integra mais o quadro da rede estadual de ensino, em "razão da rescisão de seu contrato decorrente de procedimento administrativo".

Em seguida, disse que a Seed e o Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa permanecem à disposição das autoridades para colaborar com a investigação e fornecer informações eventualmente solicitadas pelos órgãos competentes.

Por envolver menor de idade, o caso tramita sob sigilo, conforme determina a legislação.