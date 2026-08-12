Homem mata ex com tiro no rosto e se esconde em igreja em Nova Lima

Homem atira no rosto da ex, a mata e se esconde em igreja em Nova Lima - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Um homem de 38 anos foi preso suspeito de matar a ex-companheira, de 33, a tiros na noite de terça-feira (11/8), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante a fuga, ele atirou contra uma viatura e entrou em uma igreja, onde tentou se passar por um fiel.

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Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 21h, no Bairro Vila Monte Castelo.

Uma testemunha contou que ouviu a mulher fazendo uma ligação na qual relatava uma agressão física e uma ameaça com arma de fogo. Segundo o relato, o suspeito havia deixado o local naquele momento.

Enquanto a testemunha conversava com a Polícia Militar por telefone, o homem retornou e efetuou disparos contra a ex-companheira. Os tiros chegaram a ser ouvidos durante a ligação.

Os militares seguiram imediatamente para o endereço e encontraram a mulher desacordada, com graves ferimentos no rosto. Ela foi socorrida, mas morreu.

Suspeito entrou em igreja

Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito em uma via pública. Conforme a PM, ao perceber a presença da viatura, ele efetuou disparos contra os militares.

Os policiais revidaram, mas o homem não foi atingido. Em seguida, ele fugiu e entrou em uma igreja. A equipe entrou no templo e encontrou o suspeito sentado em uma cadeira, com o rosto coberto, tentando se passar por um fiel.

Segundo a PM, ele confessou o crime e foi preso. Os militares também localizaram um revólver calibre .38 em um terreno situado entre a igreja e o ponto onde ocorreu a troca de tiros.

A Polícia Militar não descarta a possibilidade de outra arma ter sido utilizada devido à quantidade e à sequência dos disparos relatados durante a ocorrência. Ainda conforme a corporação, o homem possui registros policiais anteriores, inclusive por homicídio, além de ocorrências envolvendo agressões contra a vítima.

A motivação do crime ainda será investigada. A ocorrência foi encaminhada à 2ª Central Estadual de Plantão Digital.