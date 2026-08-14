Ciclones bomba no Brasil: por que estão mais frequentes

A principal razão para a maior frequência e intensidade desses ciclones está diretamente ligada às mudanças climáticas - (crédito: WikiImages/Pixabay)

A formação de um ciclone bomba sobre o Oceano Atlântico colocou a região Sul do Brasil em alerta máximo, afetando principalmente estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O fenômeno, que já provocou ventos intensos, destelhamentos e deixou milhares de imóveis sem energia, tem se tornado mais comum na costa brasileira nos últimos anos, trazendo um rastro de preocupação e danos significativos.

O termo "ciclone bomba" pode assustar, mas sua definição técnica está ligada à velocidade com que ele se forma. Trata-se de um ciclone extratropical cuja pressão atmosférica em seu centro despenca muito rapidamente — em geral, a partir de 24 milibares (hPa) em 24 horas. Essa queda brusca intensifica a força dos ventos e o volume das chuvas associadas, transformando uma tempestade comum em um evento climático severo.

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Por que estão mais frequentes?

A principal razão para a maior frequência e intensidade desses ciclones está diretamente ligada às mudanças climáticas. O aquecimento global eleva a temperatura dos oceanos, e águas mais quentes funcionam como combustível para sistemas de tempestade. Com mais energia disponível na atmosfera, a formação de ciclones intensos e de rápida evolução, como o que atingiu Santa Catarina em 2020, torna-se mais provável.

Esse cenário cria um ambiente favorável para que as tempestades não apenas ocorram com mais frequência, mas também com maior poder destrutivo. O Brasil, especialmente as regiões Sul e Sudeste, fica mais vulnerável a esses eventos extremos, que antes eram considerados raros.

O que esperar para os próximos anos

A tendência é que o aquecimento das águas do Atlântico Sul continue a alimentar esses fenômenos. Isso significa que a população das áreas costeiras e metropolitanas do Sul e Sudeste precisará se adaptar a uma nova realidade, com a possibilidade de enfrentar mais episódios de ventos fortes, chuvas torrenciais e ressacas marítimas severas.

Os impactos vão além do susto. Ciclones bomba podem causar destelhamento de casas, quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e alagamentos. Por essa razão, é fundamental que a população acompanhe atentamente os alertas emitidos por órgãos como o INMET e a Defesa Civil, adotando as medidas de prevenção recomendadas para garantir a segurança.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.