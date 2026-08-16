Corpo de kitesurfista desaparecido no Maranhão é encontrado

Os bombeiros foram acionados e realizaram o transporte do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O corpo do kitesurfista Alan Wesley Pinto Ribeiro, de 29 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (16/8), um dia após ele desaparecer no mar enquanto praticava o esporte na Praia de São Marcos, em São Luís, no Maranhão.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), coronel Célio Roberto Araújo, o corpo foi avistado por populares na Praia do Bonfim. A distância entre as praias é de aproximadamente 5,9 km.

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Os bombeiros foram acionados e realizaram o transporte do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos os exames necessários antes da liberação à família.

Wesley desapareceu por volta das 7h do sábado (15/8), após cair no mar durante a prática do esporte. A pipa que ele utilizava no momento foi recuperada por um velejador antes do corpo.

"Prestamos nossas sinceras condolências aos familiares de Alan, especialmente aos seus entes queridos, e a todos os seus amigos", escreveu o o comandante-geral em publicação no Instagram.