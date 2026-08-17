Paraquedista de 29 anos morre após acidente no interior de SP

O paraquedista Alessandro da Rocha Filho, de 29 anos, morreu na última sexta-feira (14/8), após mais de dez dias internado. Ele sofreu um acidente durante um voo em Boituva, no interior de São Paulo.
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Em nota, a prefeitura da cidade disse que o acidente ocorreu no dia 31 de julho, Às 12h05. Ele realizava um voo solo e não fazia parte do Campeonato Brasileiro de Paraquedismo, que ocorreu no município entre os dias 20 a 31 do mês passado.
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Ainda de acordo com a gestão municipal, o paraquedista recebeu atendimento da equipe de saúde e da ambulância do evento, sendo estabilizado ainda consciente e encaminhado ao Hospital São Luiz, em Boituva. No mesmo dia, após a solicitação de vaga de emergência pelo sistema CROSS, foi transferido para Sorocaba, onde permaneceu internado e morreu no dia 14.
Os detalhes do acidente não foram divulgados. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública não informou se a morte é investigada. A reportagem também entrou em contato com a Confederação Brasileira de Paraquedismo e aguarda retorno.
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