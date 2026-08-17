Parte do Rio Grande do Sul está sob alerta vermelho para tempestade

Segundo o Inmet, há risco de acúmulo de chuvas na região do sudeste gaúcho - (crédito: Defesa Civil do RS)

Parte do Rio Grande do Sul está sob alerta vermelho de grande perigo de chuvas, nesta segunda-feira (17/8), com grandes riscos de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuvas pode passar de 100 mm na região do sudeste gaúcho.

O restante do estado também está sob alertas, mas de menor intensidade. O sudoeste e o centro ocidental apresentam grau de severidade de perigo — alerta laranja —, com chuva, ventos intensos e queda de granizo. Os riscos abrangem corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

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O Inmet recomenda que a população desligue aparelhos eletrônicos, observe alteração nas encostas, permaneça em locais seguros e abrigados, em caso de situação de inundação, ou similar, e proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, durante essa madrugada três municípios reportaram ocorrência de danos ocasionados por granizo, com um total de 92 pessoas afetadas no estado.

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Emergência

Além disso, a Defesa Civil do estado e a Secretaria Nacional de Proteção reconheceram a situação de emergência em oito municípios gaúchos afetados por desastres naturais, por meio da portaria Nº 2.606, publicada hoje, no Diário Oficial da União.

As cidades atingidas por chuvas intensas, granizo e/ou inundações nos meses de julho e agosto são Água Santa, Anta Gorda, Ernestina, General Câmara, Porto Xavier, Vila Maria, Redentora e São José do Hortêncio.

Com esse reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação das áreas afetadas.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro