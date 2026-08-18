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LUTO

Lula decreta 3 dias de luto pelas mortes de Glória Menezes e Laura Cardoso

Presidente prestou condolências nas redes sociais e destacou legado das atrizes, pioneiras da televisão brasileira

A morte de Laura Cardoso e Glória Menezes foram anunciadas nesta terça-feira (18/8) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
A morte de Laura Cardoso e Glória Menezes foram anunciadas nesta terça-feira (18/8) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, na noite desta terça-feira (18/8), luto oficial de três dias pela morte das atrizes Glória Menezes e Laura Cardoso. Nas redes sociais, o petista prestou condolências e destacou a importância das duas artistas para a dramaturgia brasileira.

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“Hoje perdemos Glória Menezes e Laura Cardoso, duas de nossas mais importantes atrizes, cujas carreiras se confundem com a história da dramaturgia brasileira”, escreveu o presidente.

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Lula ressaltou que as duas atrizes tiveram carreiras de cerca de sete décadas e foram pioneiras da televisão brasileira. Segundo ele, Glória e Laura deixaram um legado em dezenas de novelas, além de trabalhos no teatro e no cinema.

O presidente também afirmou que as trajetórias das artistas servem de exemplo para as novas gerações da produção cultural brasileira.

Luto 

A morte de Laura Cardoso, aos 98 anos, foi anunciada na manhã desta terça-feira (18/8). Em seu Instagram oficial, Fernando Faria, bisneto da atriz, revelou que a veterana estava em sua casa, em São Paulo, e morreu de causas naturais.

A morte de Glória Menezes, aos 91 anos, foi anunciada durante a tarde. Segundo informações da família, a atriz morreu em casa, no Rio de Janeiro.

Leia a íntegra da mensagem do presidente

“Hoje perdemos Glória Menezes e Laura Cardoso, duas de nossas mais importantes atrizes, cujas carreiras se confundem com a história da dramaturgia brasileira. Por cerca de sete décadas, elas estiveram presentes em palcos e telas, sempre cativando o público com seu talento e seu carisma. Pioneiras da televisão, deixaram seu legado em dezenas de novelas, além do teatro e do cinema. E as trajetórias que percorreram ao longo da vida artística seguem servindo de exemplo para atrizes e atores que hoje fazem nossa produção cultural ser tão respeitada ao redor do mundo.

Em sinal de reconhecimento e gratidão a tudo o que Glória e Laura fizeram pela cultura brasileira, decreto luto oficial de 3 dias”.

Mensagem do vice-presidente

O vice-presidente, Geraldo Alckmin também prestou solidariedade nas redes sociais. Segundo ele a tristeza hoje é dupla. "Perdemos também a grande atriz, Glória Menezes. Gaúcha de nascimento e paulista de formação e coração, ajudou a construir a história do teatro, do cinema e da televisão brasileira", disse.

O vice ainda postou uma foto em que parace com Glória Menezes.

 

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 18/08/2026 18:37 / atualizado em 18/08/2026 18:48
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