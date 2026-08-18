Glória Menezes, símbolo da TV e do teatro, morre aos 91 anos

A atriz Glória Menezes morreu na tarde desta terça-feira (18/8), aos 91 anos, em casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família. "É com profundo pesar que informamos que Nilcedes Soares de Magalhães, nossa Glória Menezes, faleceu nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, aos 91 anos, em casa, no Rio de Janeiro. Obrigada pelo carinho de todos, pelo respeito e compreensão de nossa dor neste momento", diz a declaração dos familiares.



Considerada primeira dama da TV, Glória Menezes foi pioneira ao protagonizar uma novela diária na televisão brasileira e viveu personagens icônicas desde que estreou como atriz no fim da década de 1950.

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Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1934, Glória Menezes destacou-se primeiro no teatro e depois tornou-se um dos nomes mais famosos da TV e do cinema.

Na TV Globo, onde se consagrou, estreou com Sangue e areia (1967) no papel da heroína Doña Sol. Seu par romântico foi Tarcísio Meira, com quem manteve uma das mais longevas uniões da TV brasileira. Foram casados por quase 60 anos, até a morte do ator em 2021 e protagonizaram diversas produções, incluindo o seriado Tarcísio & Glória, de 1988.

Entre seus papeis marcantes estão Irmãos Coragem (1970), Cavalo de aço (1973), Pai herói (1979), Brega e Chique (1987), Rainha da sucata (1990), Deus nos acuda (1992), A próxima vítima (1995), Torre de Babel (1998), Senhora do destino (2004) e A favorita (2015). Seu último trabalho em novelas foi em Totalmente demais (2015). Ao todo foram mais de 40 novelas na Globo.





















No cinema, Glória também teve presença marcante. Um de seus trabalhos de maior destaque foi O Pagador de Promessas (1962), filme dirigido por Anselmo Duarte que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Na produção, a atriz interpretou Rosa.

Prêmios e últimos anos

No teatro, Glória recebeu o Prêmio APCA como Atriz Revelação por As Feiticeiras de Salém. Ao longo da carreira, acumulou prêmios e homenagens, entre eles o Troféu Imprensa, que venceu em diferentes momentos como atriz, além do Troféu Mário Lago e do Troféu Oscarito. Também recebeu reconhecimentos pelo conjunto da obra e foi premiada em outras importantes iniciativas do setor.

A última novela de Glória foi Totalmente Demais, em 2015, quando interpretou Stelinha. Ela ainda participou do humorístico Tá no Ar: a TV na TV, em 2018, mas passou a manter uma rotina mais reservada. Em setembro de 2020, a Globo encerrou o contrato de longo prazo que mantinha com a atriz e Tarcísio Meira havia 52 anos.

Nos últimos anos, Glória ficou mais afastada da televisão. Em 2021, ela e Tarcísio Meira foram internados após contraírem covid-19. A atriz se recuperou, enquanto o marido morreu em decorrência da doença. Em 2025, Glória foi homenageada na série Tributo, do Globoplay, em um dos últimos registros públicos de sua trajetória artística.