Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 50 milhões; veja os números

Aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e também pode ser feita pela internet - (crédito: Divulgação/Loterias Caixa)

O prêmio da Mega-Sena acumulou e a estimativa para o próximo concurso é de R$ 50 milhões. O sorteio 3046, realizado nesta terça-feira (18/8), não teve acertadores para a faixa principal, que valia R$ 42,8 milhões.

Os números sorteados foram: 16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52.

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Premiação do concurso

Apesar de o prêmio máximo não ter saído, outras apostas foram contempladas. Na quina, que exige cinco acertos, 38 apostas ganharam R$ 50.460,11 cada.

Na quadra, com quatro números corretos, 3.041 apostas foram vencedoras e cada uma receberá R$ 1.039,35.

Como apostar

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e também pode ser feita pela internet até as 20h do dia do sorteio.

Os sorteios da loteria ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e domingos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.