Acidente entre ônibus e carreta deixa mais de 20 mortos no Paraná

Um grave acidente entre um ônibus e uma carreta deixou 23 mortos e quatro feridos em Imbituva, no Paraná, na madrugada desta quarta-feira (19/8). A Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, informou que todas as vítimas estavam no ônibus.
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O acidente aconteceu na BR-373, na altura do quilômetro 209. A pista foi totalmente interditada e não há previsão de liberação.
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A Prefeitura de Imbituva manifestou "profundo pesar e solidariedade" às famílias e aos amigos das vítimas. "Em respeito às vítimas e às suas famílias, a Prefeitura Municipal e os demais locais de atendimento administrativo estarão fechados nesta data, como forma de respeito e luto", disse.
Com informações da Agência Estado*