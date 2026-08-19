Acidente entre ônibus e carreta tem duas crianças entre os mortos

O grave acidente entre um ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva e uma carreta que deixou 23 mortos na madrugada desta quarta-feira (19/8), na BR-373, em Ipiranga, no Paraná tem entre as vítimas 13 mulheres, oito homens e duas crianças.

As outras cinco pessoas sobreviventes ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais de Ponta Grossa. Segundo informações apuradas pelo Correio, no início desta tarde, todos os sobreviventes estavam estáveis.

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Além disso, entre os feridos estão três homens, de 22, 49 e 50 anos, uma mulher de 26 anos e uma criança de 9 anos. As identidades não foram divulgadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disponibilizou o telefone (42) 99905-9533, exclusivamente para uso dos familiares das vítimas.

Entenda

O acidente ocorreu por volta da madrugada, na altura do quilômetro 209 da BR-373. De acordo com informações preliminares da PRF, a carreta, que seguia no sentido Ponta Grossa–Prudentópolis e não transportava carga, teria invadido a faixa contrária e colidido frontalmente com o ônibus.

O coletivo transportava pacientes de Imbituva para hospitais da Região Metropolitana de Curitiba, onde receberiam atendimento médico. Além dos ocupantes do ônibus, o motorista da carreta também morreu no acidente.

A Polícia Científica informou que os trabalhos de perícia no local foram concluídos. Segundo a concessionária Via Araucária, responsável pelo trecho, a rodovia foi totalmente liberada às 11h desta quarta-feira.

Equipes da PRF, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e da concessionária atuaram no atendimento da ocorrência. As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas.

Em nota, a Prefeitura de Imbituva manifestou “profundo pesar e solidariedade” às famílias e aos amigos das vítimas. Como forma de respeito e luto, o município informou que os órgãos administrativos e demais locais de atendimento permaneceriam fechados nesta quarta-feira.