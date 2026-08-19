Empresário da Faria Lima vira réu por lesão corporal e ameaça contra a mulher

O empresário Ivo Kos, de 48 anos, tornou-se réu por lesão corporal e ameaça na última terça-feira (18/8). Ele foi preso no sábado (15/8), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, acusado de agredir a mulher, a cirurgiã-dentista Giulia Falcão, de 27 anos, após um jantar com clientes.

Giulia utilizou as redes sociais para divulgar imagens do seu rosto com olhos e lábios inchados, além de ferimentos no nariz. A Justiça de São Paulo negou o pedido da defesa do empresário para converter a prisão preventiva em domiciliar. Ivo Kos está detido no Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros.

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A advogada de defesa do empresário, Cinthia Lerner, informou que não se manifestaria por enquanto, pois os fatos ainda estão sendo apurados. O caso foi registrado na 4.ª Delegacia de Defesa da Mulher como lesão corporal, violência doméstica e ameaça.

Já Fabio Fajolli, advogado que representa a vítima, argumenta que o crime deveria ser investigado como tentativa de feminicídio. Segundo ele, existem vários indícios de que a intenção era matar Giulia, e a defesa trabalhará para que Ivo responda ao caso no Tribunal do Júri.

Quem é Ivo Kos

Ivo Kos atua no mercado financeiro da região da Faria Lima, em São Paulo. Ele é sócio-fundador da Virgo, uma securitizadora que foi alvo de um processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no ano passado por uso indevido de recursos. A empresa foi vendida para o grupo Riza e passou a se chamar Riza Sec.

Formado pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), o empresário informa em uma rede social ter atuado em instituições como o banco J.P. Morgan e a gestora Itaim Asset Management. Ele fundou a Virgo em 2018 e, desde setembro de 2023, dizia estar em um período sabático.

No Instagram, onde possui mais de 15 mil seguidores, ele se descreve como amante de viagens e dos Beatles, além de ter um cachorro chamado Donald Trump. Suas publicações exibem passeios a destinos como Islândia e Alpes franceses, além de jantares em restaurantes de alta gastronomia.

O empresário é filho de Olga Kos, vice-presidente do Instituto Olga Kos, conhecido por ações esportivas e culturais para pessoas com deficiência. Em nota, a entidade destacou que casos de violência doméstica "não comportam relativização" e que é preciso "distinguir a esfera individual do trabalho desenvolvido pelo instituto".

Casados há cerca de dois anos e meio, o casal teria iniciado uma briga por "motivos fúteis" no carro, voltando do jantar. Segundo o boletim de ocorrência, Giulia relatou ter sido agredida com socos e, ao chegar em casa, foi puxada para dentro pelo marido com a ajuda de um segurança.

Dentro do imóvel, ela afirma que foi agredida com um taco de beisebol na mão e ameaçada com um taser. A vítima diz que tentou ligar para a polícia, mas o marido tomou seu celular e a ameaçou de morte. Giulia precisou ser internada e declarou em uma postagem que as agressões ocorrem há quase três anos.

Em sua versão no boletim de ocorrência, Ivo Kos afirmou que a esposa estava sob efeito de álcool. Ele negou as agressões no carro, mas admitiu ter dado um soco nela do lado de fora da residência. O empresário também negou o uso do taco e do taser, dizendo que pegou gelo para os ferimentos de Giulia antes de ela desferir um golpe em seu rosto.

Ambos foram submetidos a exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal. Ivo também passou por um exame toxicológico.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.