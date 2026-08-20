Operação mira furtos cibernéticos que causaram prejuízo de R$ 50 mi

Esquema utilizou credenciais de funcionários para transferir e ocultar recursos financeiros - (crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado de São Paulo)

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20/8), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento em um esquema de furto mediante fraude eletrônica que teria provocado um prejuízo de aproximadamente R$ 50 milhões ao Banco do Brasil. A ação, batizada de Operação Rastro, é conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia da Divisão de Crimes Cibernéticos (3ª DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Ao todo, são cumpridos 37 mandados de busca e apreensão contra 14 investigados, distribuídos por 14 municípios de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina. As medidas foram autorizadas pela Justiça no âmbito de um inquérito que apura desvios realizados contra três empresas que mantinham contas na instituição financeira.

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Segundo as investigações, os envolvidos teriam utilizado de forma indevida as credenciais de acesso de dois funcionários do banco, que também são investigados no caso. A partir do exame das movimentações financeiras, os policiais conseguiram acompanhar o percurso dos valores depois que os recursos foram retirados das contas das vítimas.

A apuração aponta ainda que o dinheiro teria sido distribuído entre diversas contas bancárias, estratégia que, segundo os investigadores, buscava dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos. A análise financeira permitiu reconstruir o caminho percorrido pelo montante e chegar a outros suspeitos que teriam participado da operação.



Com os elementos reunidos durante o inquérito, a Polícia Civil pediu à Justiça a adoção de medidas cautelares, entre elas a prisão temporária dos investigados. As buscas realizadas nesta quinta-feira têm o objetivo de apreender materiais que possam contribuir para esclarecer a atuação dos suspeitos, individualizar as responsabilidades e ampliar o rastreamento do dinheiro desviado.

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil informou que a operação reúne equipes de diferentes regiões de São Paulo, incluindo agentes de Ribeirão Preto e Bauru, além do apoio de policiais civis de Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina e de outras unidades especializadas.

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A reportagem também pediu posicionamento do Banco do Brasil e aguarda resposta; o espaço segue aberto.