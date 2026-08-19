PF investiga delegado por corrupção e vazamento de informações sigilosas

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (19/8), a Operação Sinon para investigar um esquema de corrupção voltado ao fornecimento indevido de informações sigilosas de investigações policiais em troca de vantagens financeiras.
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A ação cumpre oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio Grande do Sul, além do bloqueio e sequestro de bens. As medidas foram autorizadas pela 1ª Vara Federal da Justiça Federal em Marília/SP.
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Um dos alvos da operação é um delegado Polícia Federal. Segundo a PF, as investigações apontam que, desde 2023, o delegado teria utilizado a função e o acesso a sistemas corporativos da instituição para realizar consultas direcionadas a pessoas investigadas.
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As informações obtidas, ainda de acordo com a PF, seriam repassadas a investigados, permitindo que eles adotassem medidas para dificultar ou frustrar diligências policiais. Os fatos investigados envolvem, em tese, os crimes de violação de sigilo funcional, corrupção passiva e ativa, associação criminosa e embaraço à investigação de organização criminosa.
No âmbito da operação, além das buscas e apreensões, foram impostas medidas cautelares contra os investigados, incluindo a suspensão do exercício da função pública, a proibição de acesso às dependências, aos sistemas e aos recursos tecnológicos da PF.
As investigações prosseguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos, de esclarecer a origem e a destinação dos recursos movimentados e de dimensionar os danos provocados às investigações policiais afetadas.
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