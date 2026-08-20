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RIO DE JANEIRO

Explosão em prédio deixa quatro feridos em Copacabana

Imóvel de 13 andares foi esvaziado pelo Corpo de Bombeiros após incidente na Rua Sá Ferreira; causas são investigadas

Equipes de emergência isolaram a área em Copacabana para avaliação estrutural da Defesa Civil e investigação da Polícia Civil - (crédito: Reprodução)
Equipes de emergência isolaram a área em Copacabana para avaliação estrutural da Defesa Civil e investigação da Polícia Civil - (crédito: Reprodução)

Uma explosão em um prédio residencial deixou quatro pessoas feridas na tarde de quarta-feira, 19, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga as causas do incidente.

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Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio, as vítimas tiveram ferimentos leves e moderados. Duas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

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Os bombeiros foram acionados por volta das 16h para a ocorrência na Rua Sá Ferreira. Equipes do Quartel de Copacabana (17º GBM) esvaziaram o prédio, que tem 13 pavimentos e um subsolo.

A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar as condições estruturais do imóvel e verificar possíveis riscos para os moradores.

A Naturgy, empresa fornecedora de gás, foi acionada por procedimento padrão de segurança para interromper o fornecimento de gás.

A empresa destaca que é responsável por levar o gás, por meio de redes, até o limite da propriedade dos consumidores.

"Assim como acontece em todos os demais serviços públicos como água e luz, a manutenção dos aparelhos como fogões e aquecedores e das instalações internas das residências é uma responsabilidade do consumidor", diz em nota.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 20/08/2026 14:15
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