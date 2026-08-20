Ciclone extratropical chega ao Brasil nesta quinta (20); veja previsão

O ciclone extratropical previsto para esta semana começa a se organizar nesta quinta-feira (20/8) entre o Rio Grande do Sul, Uruguai e áreas próximas à Argentina. - (crédito: Divulgação/Inmet)

O ciclone extratropical previsto para esta semana começa a se organizar nesta quinta-feira (20/8) entre o Rio Grande do Sul, Uruguai e áreas próximas à Argentina. A formação do sistema acontece de forma simultânea ao avanço de uma frente fria, aumentando as condições para temporais, rajadas de vento e mudança brusca nas temperaturas em diversas áreas do Brasil.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a formação do ciclone na costa do Rio Grande do Sul aumenta a instabilidade na região e favorece o transporte do ar frio. A frente fria avança pélo Sul e influencia o Sudeste de Mato Grosso do Sul.

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A revisão mais recente do Climatempo indica que o ciclone deve ter intensidade moderada durante sua formação sobre o continente. O sistema deve se intensificar na sexta-feira (21/8), mas já sobre o oceano.

O processo de formação do ciclone, chamado de ciclogênese, ocorre em uma área conhecida pelos meteorologistas como região ciclogenética, onde é comum a formação de sistemas desse tipo. De acordo com a Climatempo, a circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera, combinada à queda da pressão atmosférica e ao contraste entre massas de ar, favorece a formação simultânea do ciclone extratropical e da frente fria.

Enquanto o ciclone se organiza entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, a frente fria avança por áreas do Paraguai e do norte da Argentina em direção ao Brasil. Com isso, a combinação entre a formação do ciclone e a frente fria aumenta o potencial para efeitos desta quinta-feira.

Segundo o Inmet, a região Sul pode registrar, pontualmente, ventos acima de 80 km/h. O instituto relaciona a instabilidade à formação do centro de baixa pressão que dará origem ao ciclone na costa gaúcha.

Ainda são previstos temporais em todas as regiões do Rio Grande do Sul, com possibilidade de granizo em áreas como Oeste, Missões, Centro, Campanha, Sul, Costa Doce, Região Metropolitana de Porto Alegre, Serra, Nordeste e Litoral Norte. Os maiores volumes de chuva podem chegar a 80 milímetros no Oeste, na Campanha e no Sul gaúcho. Na maior parte do estado, os acumulados previstos não devem superar 50 milímetros.

O cenário merece atenção porque algumas áreas do estado sulista já registraram níveis elevados de rios e arroios após as chuvas dos últimos dias.

No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o frio já começa a aparecer nesta quinta-feira. Segundo o Inmet, as mínimas podem ficar abaixo de 10°C no sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e em grande parte do interior gaúcho.

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Na sexta-feira (21/8), o ciclone deverá se afastar rapidamente em alto-mar, enquanto a frente fria avança em direção ao Sudeste. Com a redução das instabilidades, a chuva tende a perder força no Sul, mas a entrada de ar polar provocará uma queda acentuada das temperaturas.

A frente fria deve alcançar São Paulo e Rio de Janeiro entre sexta-feira e sábado (22/8), mas, segundo a Climatempo, não há expectativa de volumes elevados de chuva no Sudeste. O principal efeito será a queda da temperatura. O ar polar também deve avançar sobre Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Mato Grosso e, posteriormente, alcançar áreas de Rondônia, Acre, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

No Sul e no leste de São Paulo, a influência do ar frio deve permanecer até pelo menos a próxima segunda-feira (24/8). A previsão do Inmet é de madrugadas frias em Minas Gerais, nas áreas de serra do Espírito Santo E Rio de Janeiro, com temperaturas entre 9°C e 11°C.

Enquanto a massa de ar avança pelo centro-sul do país, o calor e a baixa umidade continuam predominando em outras áreas.

No Norte, a mudança provocada pela frente fria será mais limitada, alcançando Rondônia e o Acre, além de áreas do centro-oeste de Mato-grosso, mas grande parte da região segue com temperaturas elevadas. Segundo o Inmet, as máximas podem chegar a 40°C em áreas da Amazônia, com temperaturas de até 38°C previstas para Palmas nesta quinta-feira.

No Nordeste, a frente fria não deve provocar uma mudança generalizada. A faixa leste da região concentra as principais considerações de chuva enquanto o interior permanece seco.

Já no Centro-oeste, o contraste será maior. A massa de ar frio provoca queda no sudeste de Mato Grosso do Sul, mas no restante da região o calor permanece. Cuiabá pode chegar até 32°C, enquanto Goiás e Distrito Federal terão madrugadas frias, mas tarde ainda quentes.

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