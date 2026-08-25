Piloto brasileiro desenha nome de Lito Sousa no céu do Texas

Diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, Lito tenta ingressar em ensaios clínicos no exterior - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O piloto brasileiro Enderson Rafael encontrou uma maneira inusitada de prestar solidariedade ao influenciador e ex-mecânico de aviação Lito Sousa, que está internado em São Paulo após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob. Na segunda-feira (24/8), ele conduziu um pequeno avião por mais de três horas sobre o Texas, nos Estados Unidos, para formar o nome de Lito no céu.

A homenagem ocorreu nas proximidades de Dallas, onde Enderson realizou o percurso a bordo de um Cessna 150M. O trajeto foi planejado para reproduzir o nome do influenciador e, segundo o piloto, o desenho alcançou proporções superiores às da cidade de São Paulo.

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O voo também despertou a atenção de usuários do FlightRadar24, serviço que acompanha aeronaves em tempo real. Durante a homenagem, o percurso chegou a aparecer entre os voos mais monitorados da plataforma em todo o mundo.

Lito tenta participar de estudos experimentais

Lito Sousa tornou público nos últimos dias o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob, enfermidade neurodegenerativa rara e de progressão acelerada que compromete gradualmente funções cognitivas e motoras. Atualmente, não existe tratamento capaz de curar a doença.

No domingo (23/8), o influenciador voltou a aparecer em vídeo pela primeira vez desde que revelou a condição. Na gravação, pediu ajuda para conseguir participar de pesquisas clínicas que avaliam possíveis tratamentos experimentais contra a doença.

A esposa de Lito, Mila Seidl, também passou a buscar apoio para estabelecer contato com os pesquisadores responsáveis pelos estudos. De acordo com ela, os dois principais ensaios clínicos em andamento já não estariam recrutando novos participantes.

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As pesquisas são realizadas nos Estados Unidos e em países da Europa e envolvem instituições como o Broad Institute, a Universidade de Harvard e a farmacêutica Ionis Pharmaceuticals.

Também no domingo, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o governo acompanha a situação. Questionado por um internauta sobre a possibilidade de ajudar na inclusão de Lito em pesquisas, Padilha disse que o Ministério da Saúde está "em contato" com as instituições responsáveis pelos estudos.