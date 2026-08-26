Candidato ao Senado por Minas Gerais diz que "não existe feminicídio"

O candidato ao Senado por Minas Gerais pelo partido Novo, Marco Antônio Superman, repetiu três vezes que “não existe feminicídio”, nesta quarta-feira (26/8), durante um evento na Semana Eleitoral Milton Campos, realizada em parceria com a TV Banqueta.

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O candidato ainda argumentou que a misoginia é discurso da esquerda e defendeu a retirada do feminicídio do Código Penal. "Não existe feminicídio, tirem isso da cabeça. Não existe feminicídio, tirem isso da cabeça. Não existe feminicídio, tirem isso da cabeça. Misoginia estrutural e patriarcado opressor é discurso de gente da extrema esquerda."

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Além disso, de acordo com ele, o tema deve ser debatido de forma civilizada, por meio do diálogo, e criticou o Supremo Tribunal Federal (STF). "Como você combate qualquer fala? Com mais fala, com livro, com debate, com leitura, com isso que a gente está fazendo aqui. Nunca com a polícia ou com um delegado de polícia ou com o Alexandre de Moraes."

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Feminicídios

Apenas em 2025, 1.571 mulheres foram mortas por feminicídios no país, um aumento de 4% em relação a 2024. Os dados fazem parte do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em julho.

De acordo com o levantamento, cerca de 1,4 mulher foi morta para cada 100 mil, o que aponta uma tendência de crescimento. Esse é o segundo maior número da série histórica da pesquisa.

Desde 2015, o feminicídio passou a integrar o Código Penal e, em 2024, passou a ser qualificado como um crime hediondo. A lei estabelece 20 a 40 anos de prisão, pena que pode ser aumentada caso a mulher esteja grávida, seja maior de 60 ou menor de 14 anos, ou se o crime for cometido na frente de algum familiar.

A legislação define como feminicídio o assassinato de uma mulher cometido em contexto de violência doméstica e familiar ou em razão de sua condição de mulher.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro