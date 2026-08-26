Lito manda recado para fãs e apoiadores: "O jogo só acaba quando termina"

O influenciador Lito Souza, do canal Aviões e Músicas, publicou, nesta quarta-feira (26/8), um vídeo em que fala sobre o momento delicado que enfrenta após receber o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara, degenerativa e progressiva. Ao lado da esposa, Mila Seidl, Lito agradeceu o apoio dos fãs e falou sobre as tentativas da família de encontrar alternativas diante da falta de tratamento estabelecido para a doença.

No vídeo, intitulado “Recado do Lito”, o influenciador explica que decidiu gravar a mensagem enquanto ainda preserva sua capacidade cognitiva. “Eu tenho que ser forte”, afirma no início do pronunciamento. Segundo ele, a intenção é conseguir se expressar, compartilhar seus sentimentos e deixar uma mensagem aos fãs e apoiadores diante da possibilidade de evolução da doença.

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Lito também comenta uma alteração que tem percebido no processamento de informações. Ele relata a sensação de que as músicas estão sendo reproduzidas “rápido demais”. Depois, conclui que o problema não está nas músicas, mas na forma como seu cérebro está processando os estímulos. A fala demonstra algumas das dificuldades que ele vem enfrentando desde o início do quadro.

Tentativas de tratamento

Mila explica que a família está buscando alternativas médicas, inclusive a possibilidade de acesso compassivo a medicamentos que ainda estão em fase de testes em diferentes países. A estratégia envolve a avaliação de diferentes possibilidades, apresentadas por ela como “Plano A” e “Plano B”.

Segundo Mila, algumas das opções envolvem medicamentos que não têm segurança comprovada para o caso de Lito. “É um risco calculado. A gente quer assumir”, afirma. A família busca, portanto, alternativas diante de uma doença para a qual ainda não existe tratamento capaz de interromper sua progressão.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é causada pelo acúmulo de proteínas anormais chamadas príons no cérebro. A condição é extremamente rara, afetando aproximadamente uma pessoa a cada milhão por ano no mundo. Entre os sintomas possíveis estão perda de memória, confusão mental, dificuldades para caminhar, perda de coordenação motora, espasmos musculares, alterações visuais e mudanças de comportamento.

A evolução da doença costuma ser rápida e, atualmente, não existe cura ou tratamento capaz de interromper sua progressão. Os cuidados médicos são direcionados principalmente ao controle dos sintomas e ao conforto do paciente.

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Fé e legado

Apesar do cenário, Lito mantém esperança. Sendo um homem ligado à divulgação de conhecimento, ele afirma acreditar na possibilidade de um milagre e deixa uma frase aos seguidores: “O jogo só acaba quando termina”.

Lito também conta que não tem medo de morrer. “Eu vivi uma vida boa, nunca fiz mal a ninguém, então, eu estou muito sossegado com isso.” O influenciador tem um filho de 7 anos, e fala que vai ser difícil falar pra ele que vai virar "estrelinha".

O vídeo também resgata a trajetória construída por Lito no Aviões e Músicas, canal dedicado à aviação, fatores humanos e segurança de voo. Ele destaca a importância do trabalho desenvolvido ao longo dos anos e agradece às pessoas que fizeram parte dessa caminhada, além da equipe da Lipa Academy e da própria família.

Mesmo diante de uma doença rara e de evolução rápida, Lito encerra sua mensagem mantendo a esperança e deixando aos apoiadores a mesma ideia que resume seu pronunciamento: enquanto houver possibilidade, o jogo ainda não terminou.

Veja o vídeo:

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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