Quem tem direito ao abono salarial PIS/Pasep e como consultar o valor - (crédito: Reprodução)

O calendário de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep de 2026, referente ao ano-base 2024, já foi divulgado pelo governo federal. Os depósitos serão realizados entre 15 de fevereiro e 15 de agosto de 2026, seguindo o mês de nascimento do trabalhador. A expectativa é que cerca de 26,9 milhões de pessoas sejam beneficiadas ao longo do ano.

O abono é um benefício anual pago a trabalhadores dos setores público e privado que atendem a regras específicas. A partir de 2026, uma mudança importante entra em vigor: o limite de renda para ter direito ao benefício passa a ser corrigido anualmente pela inflação (INPC), e não mais pelo reajuste do salário mínimo.

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Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o benefício, o trabalhador precisa atender a todos os critérios definidos pelo governo. É fundamental que as informações do profissional tenham sido corretamente reportadas pelo empregador nos sistemas oficiais. Confira os requisitos:

estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024;

ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Como consultar o valor do PIS/Pasep?

A maneira mais prática de verificar o direito e o valor do abono é pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível para celulares com sistema Android e iOS. A consulta é simples e pode ser feita em poucos minutos. Veja o passo a passo:

Baixe o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” em seu smartphone;

Acesse o sistema utilizando seu login e senha da conta Gov.br;

Procure pela aba “Benefícios” no menu inferior da tela;

Selecione a opção “Abono Salarial” para consultar o valor, a data e o banco de pagamento.

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O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base 2024. Cada mês de trabalho equivale a 1/12 do salário mínimo vigente na data do pagamento. Dessa forma, quem trabalhou o ano todo recebe o valor integral de um salário mínimo, enquanto os demais recebem a quantia correspondente ao período trabalhado. O prazo final para o saque dos valores em 2026 é 29 de dezembro.

É importante lembrar a diferença entre os dois programas. O PIS (Programa de Integração Social) é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e pago pela Caixa. Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é voltado para servidores públicos e depositado pelo Banco do Brasil.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.