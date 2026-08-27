Operação apreende 14 mil litros de vinho com indícios de irregularidades

Um carregamento de mais de 14 mil litros de vinho foi apreendido durante uma fiscalização conjunta entre Ministério da Agricultura e Polícia Civil do Paraná. A ação identificou mais de 1,2 mil caixas de bebida em situação irregular, sem registro e sem identificação de origem ou fabricante. O episódio aconteceu em um estabelecimento de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, na última segunda-feira (24/8).

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Segundo informações da CNN, a área de vendas, eram 20 caixas. As outras 1,2 mil estavam no depósito. Todas as garrafas, com capacidade para dois litros, estavam identificadas como "Vinho Tinto Seco Bordô Colonial", "Vinho Casarão" e "Vinho Vô Luiz". No entanto, foram encontrados rótulos das três marcas em questão. Ou seja, a identificação acontecia na própria loja.

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A pasta informou que o produto não foi registrado junto ao Ministério da Agricultura. Não há informações que tornem possível a identificação do fabricante, a origem ou a rastreabilidade. Não houve apresentação de documentos sobre a fabricação ou os ingredientes utilizados por parte do dono da loja. Há a suspeita de que a bebida não seja vinho. Amostras foram recolhidas e encaminhadas a um laboratório, para análise.

Também foram encontradas e apreendidas 60 garrafas de cachaça, 68 garrafas de licores de diferentes sabores e 66 garrafas de bebidas estrangeiras, entre vinhos e destilados. O Ministério informou que os produtos tinham indícios de importação irregular e ausência de registro.

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O Correio entrou em contato com o Ministério da Agricultura e com a Polícia Civil do Paraná e aguarda resposta. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada.