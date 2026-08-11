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Saúde & Bem-estar

5 bebidas que podem favorecer a formação de pedras nos rins

Ricas em açúcar, cafeína ou outros componentes, algumas opções podem exigir atenção quando consumidas com frequência

Além de manter uma boa hidratação, moderar o consumo de determinadas bebidas pode ajudar a prevenir pedra nos rins (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Além de manter uma boa hidratação, moderar o consumo de determinadas bebidas pode ajudar a prevenir pedra nos rins (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A formação de cálculos renais, as populares pedras nos rins, pode ocorrer por diferentes motivos, incluindo fatores genéticos, hábitos alimentares e, sobretudo, o baixo consumo de água. Além disso, alguns comportamentos comuns do dia a dia, como o consumo de determinadas bebidas, também podem aumentar as condições favoráveis ao surgimento da doença.

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Segundo o nefrologista Dr. Alexandre Habitante, o problema não está necessariamente no consumo ocasional dessas bebidas, mas na frequência e na quantidade. “Quando ingerimos pouco líquido, a urina fica mais concentrada, facilitando a cristalização de substâncias que podem formar os cálculos. Por isso, a hidratação é uma das principais medidas de prevenção”, explica.

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A seguir, confira as bebidas que merecem atenção.

1. Refrigerantes

Os refrigerantes podem conter grandes quantidades de açúcar, especialmente quando consumidos frequentemente e em substituição à água. Algumas bebidas à base de cola também contêm ácido fosfórico.

2. Cervejas

Apesar do efeito diurético, as cervejas não devem ser vistas como uma forma de prevenir ou eliminar pedras. “O álcool em excesso pode contribuir para a desidratação. A cerveja não substitui a água e não deve ser usada com a ideia de ‘limpar’ os rins”, alerta o Dr. Alexandre Habitante.

Uma mulher negra usando roupas de ginástica pretas e fones de ouvido no pescoço, sentada e bebendo um líquido laranja de uma garrafa de plástica
Durante as atividades físicas, consumir energéticos sem reposição adequada de água pode aumentar os riscos à saúde renal (Imagem: Jorge Elizaquibel | Shutterstock)

3. Energéticos

Os energéticos podem reunir grandes quantidades de cafeína e açúcar. O cuidado deve ser ainda maior quando são consumidos durante atividades físicas sem reposição adequada de água.

4. Chás industrializados

Algumas versões de chás industrializados possuem grandes quantidades de açúcar e, dependendo do chá utilizado, podem conter oxalato, substância relacionada à formação de determinados tipos de cálculo.

5. Sucos de caixinha

Os sucos de caixinha frequentemente apresentam açúcar e aditivos em sua composição e podem contribuir para uma alimentação desequilibrada quando consumidos em excesso.

Cuidados para prevenir a pedra nos rins

O Dr. Alexandre Habitante reforça que não é necessário transformar essas bebidas em vilãs. “Pedra nos rins tem diferentes causas e tipos. O mais importante é manter uma boa hidratação, evitar excessos e, para quem já teve cálculos, investigar a causa para receber uma orientação individualizada”, conclui.

Por Raifran Cardoso

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    Por Redação EdiCase
    postado em 11/08/2026 14:02
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