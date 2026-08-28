População chega a 214,2 milhões: veja os estados que mais crescem

Movimento em grandes centros urbanos reflete a densidade populacional das cidades brasileiras, tema central de estudos do IBGE. - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A população do Brasil foi estimada em 214,2 milhões de habitantes em 2026, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento aponta um crescimento de 0,37%, ritmo inferior ao registrado no período anterior, entre 2024 e 2025, que foi de 0,39%.

Crescimento desigual entre os estados

Segundo o IBGE, Roraima, Santa Catarina e Mato Grosso registraram as maiores taxas de crescimento populacional. Esses foram os únicos estados a apresentar valores superiores a 1% de aumento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Na outra ponta, Rio de Janeiro, Alagoas e Rio Grande do Sul tiveram as menores taxas de crescimento, conforme os dados da pesquisa.

Ranking das cidades

O país tem 15 municípios com mais de um milhão de habitantes, que juntos concentram 20% da população brasileira. Os cinco mais populosos são:

Brasília : 3.009.996 pessoas

São Paulo: 11.911.337 habitantes

Rio de Janeiro: 6.731.133 moradores

Fortaleza: 2.582.360 habitantes

Salvador: 2.559.945 moradores

Entre as capitais menos populosas estão Palmas, com 333.154 pessoas, Vitória, com 343.935 habitantes, e Rio Branco, com 390.038 moradores. Ao todo, as 27 capitais reúnem 49,4 milhões de habitantes, o que corresponde a 23,1% da população total do país.

"A pesquisa aponta ainda que, dessa lista, apenas Guarulhos e Campinas, no estado de São Paulo, não são capitais estaduais, com 1.351.284 e 1.189.761 de habitantes, respectivamente", diz o instituto.

Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2026. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de ser referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.