Jornalista da Globo comenta sobre morte da irmã gêmea às vésperas dos 50

Daniela Ungaretti, à esquerda, e sua irmã Juliana, cuja morte repentina abalou a jornalista da RBS TV - (crédito: Instagram/Reprodução)

A jornalista Daniela Ungaretti, da RBS TV, anunciou a morte da irmã gêmea, Juliana Ungaretti, aos 49 anos. A afiliada da Globo no Rio Grande do Sul viu a apresentadora se afastar da bancada do RBS Notícias nesta semana após a morte repentina da irmã, na madrugada de segunda-feira (24/8).

As duas comemorariam 50 anos em 8 de setembro. Em um vídeo publicado no Instagram na quarta-feira (26/8), Daniela explicou a ausência do telejornal que apresenta diariamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

“Tem muita gente me perguntando onde é que eu estou, porque não estou no jornal. E a verdade é que essa semana a nossa família passou por um momento muito difícil. A minha irmã gêmea nos deixou”, disse. “Ela faleceu na madrugada de segunda-feira de uma forma repentina, de uma forma inesperada”.

Segundo a apresentadora, Juliana era uma mulher “forte”, que viveu de acordo com as próprias escolhas e se dedicou aos quatro filhos. Daniela afirmou que eles estão “inconsoláveis” com a despedida da mãe.

A proximidade entre as irmãs tornou a perda mais dolorosa. A jornalista contou que sempre comemoraram o aniversário juntas e que costumava brincar que Juliana era a mais velha por ter nascido cinco minutos antes.

“A gente vai fazer 50 anos no dia 8 de setembro agora. Oito de setembro é a data que eu sempre dividi com ela”, afirmou.

“O que me conforta é que eu acredito num reencontro. Eu acredito que isso que a gente vive aqui, essa passagem, não é a mais importante, e que existe um lugar melhor onde todos nós vamos nos reencontrar. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que aprender a lidar com essa ausência e com essa dor terrível da saudade”, completou.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.