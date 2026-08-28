Voos no Brasil: saiba qual é o mais curto e o mais longo

Um voo rapidinho ou bem demorado: a malha aérea brasileira é diversa - (crédito: Reprodução/Magnific)

Consequência da própria extensão continental, o Brasil proporciona viagens de avião das mais variadas durações. Os montantes de tempo vão desde trajetos curtos, com menos de uma hora de espera, até a mais longas, com quase cinco horas de rota.

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A companhia aérea Azul oferece o trajeto mais curto, que envolve a capital da Paraíba, João Pessoa, e a de Pernambuco, Recife, com a duração de 35 minutos. O mais longo, em contrapartida, é o entre o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e Boa Vista, capital de Roraima, com 4h45 minutos de voo, também operado pela Azul.

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Empatados em segundo na seção dos mais rápidos, estão as viagens entre Campina Grande (PB) e Recife (PE); e Monte Dourado e Porto de Moz, ambos no Pará. Os trajetos duram 40 minutos.

Em terceiro, com 45 minutos, estão as idas e voltas entre Confins (MG) e Ipatinga (MG); Carajás (PA) e Ourilândia do Norte (PA); Recife (PE) para João Pessoa (PB); Ilhéus (BA) e Salvador (BA), Porto Trombetas (TMT) e Santarém (STM); e Franca (SP) e Barretos (SP).

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Em relação aos mais longos, todos estão na faixa de quatro horas. Além da rota já citada, vêm logo atrás o voo entre Recife (PE) e Porto Alegre (RS), com duração de 4h30. Em terceiro, outros três ficam empatados, com 4h05 de duração. São eles Porto Alegre (RS) a Recife (PE); Recife (PE) a Manaus (AM); e Confins (MG) a Rio Branco (AC).