Disque Autismo é criado no Rio para proteger direitos e orientar famílias

Um painel em exposição com informações sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) e dados demográficos, ilustrando a conscientização sobre o tema - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)

O Rio de Janeiro instituiu o Disque Autismo, um novo canal para receber denúncias e orientar famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida foi oficializada pela Lei nº 11.297, sancionada pelo governador interino, desembargador Ricardo Couto, e publicada no Diário Oficial na quinta-feira (27/8).

O serviço receberá queixas sobre maus-tratos e desrespeito aos direitos das pessoas com autismo. As denúncias poderão ser feitas de forma anônima, garantindo o sigilo do informante. Os relatos serão encaminhados aos órgãos competentes para a tomada de providências.

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Além de registrar denúncias, a iniciativa vai orientar familiares sobre como buscar atendimento e ter acesso a ações e serviços de saúde específicos para o TEA. O atendimento será realizado por telefone e também por meios digitais, como sites e aplicativos de celular.

O número de telefone do Disque Autismo ainda será anunciado. A divulgação ocorrerá após o governador designar a secretaria responsável pelo serviço e a contratação de pessoal para realizar o atendimento.

Quando estiver em funcionamento, o contato será divulgado em unidades de saúde, escolas públicas e particulares, e nos sites oficiais do governo fluminense.

Com informações da Agência Brasil

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.