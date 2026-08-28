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PRIMEIRA INFÂNCIA

Guia gratuito orienta famílias sobre cuidados na primeira infância

Iniciativa da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal oferece material com dicas práticas sobre vínculo, brincadeiras, telas e desenvolvimento infantil

O novo guia oferece informações para famílias apoiarem o desenvolvimento e o vínculo entre crianças na primeira infância - (crédito: Ron Lach via Pexel)
O novo guia oferece informações para famílias apoiarem o desenvolvimento e o vínculo entre crianças na primeira infância - (crédito: Ron Lach via Pexel)

A primeira infância, período que vai do nascimento aos seis anos, é a fase em que se constroem as bases para a saúde, o aprendizado e o bem-estar de uma pessoa. Pensando nisso, a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, em parceria com o Criança Esperança, a Globo e a cooperação da UNESCO, criou o "Guia de Primeira Infância".

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O material gratuito foi desenvolvido para apoiar famílias, cuidadores e todos que participam da criação de uma criança. A proposta é oferecer informações práticas e baseadas em evidências para ajudar a transformar o dia a dia em oportunidades de cuidado, vínculo e desenvolvimento.

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A iniciativa surge em um cenário de desafios. Segundo a Fundação Abrinq, em 2024, 15,4 milhões de crianças de até 12 anos viviam em situação de pobreza no Brasil.

Novas questões também preocupam as famílias, como a presença de telas antes da alfabetização, a saúde mental dos cuidadores e o retorno da insegurança alimentar.

Capa do Guia de Primeira Infância, com texto em branco e azul em fundo roxo
A capa do 'Guia de Primeira Infância' apresenta o material de apoio para famílias e cuidadores Reprodução

Um guia para todos

Para produzir o guia, foram entrevistados mais de 20 especialistas, entre pediatras, psicólogos, neurocientistas, juristas e educadores. A principal decisão foi usar uma linguagem acessível, para que qualquer pessoa se sentisse à vontade para ler e aprender.

O conteúdo aborda temas como:

  • Vínculo afetivo;

  • Brincadeiras;

  • Alimentação;

  • Desenvolvimento;

  • Educação infantil;

  • Uso de telas;

  • Disciplina positiva;

  • Construção de uma rede de cuidado.

O material chegará gratuitamente às famílias por meio de um QR Code exibido na televisão, que permitirá o download direto no celular. A ação busca alcançar a família com poucos recursos, o pai que constrói o vínculo no dia a dia, a avó que voltou a criar uma criança e a mãe que busca aprender a cuidar sem culpa ou cobrança.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Ana Raquel Lelles

Subeditora de redes sociais

Trabalhou no Estado de Minas, Gshow e Metrópoles, na editoria de Entretenimento e no núcleo de Branded Contenet. Participou de fellowships na Columbia University, no International News Media Association e no ICFJ.

Por Ana Raquel Lelles
postado em 28/08/2026 18:26 / atualizado em 28/08/2026 19:11
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