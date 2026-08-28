Guia gratuito orienta famílias sobre cuidados na primeira infância

A primeira infância, período que vai do nascimento aos seis anos, é a fase em que se constroem as bases para a saúde, o aprendizado e o bem-estar de uma pessoa. Pensando nisso, a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, em parceria com o Criança Esperança, a Globo e a cooperação da UNESCO, criou o "Guia de Primeira Infância".
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O material gratuito foi desenvolvido para apoiar famílias, cuidadores e todos que participam da criação de uma criança. A proposta é oferecer informações práticas e baseadas em evidências para ajudar a transformar o dia a dia em oportunidades de cuidado, vínculo e desenvolvimento.
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A iniciativa surge em um cenário de desafios. Segundo a Fundação Abrinq, em 2024, 15,4 milhões de crianças de até 12 anos viviam em situação de pobreza no Brasil.
Novas questões também preocupam as famílias, como a presença de telas antes da alfabetização, a saúde mental dos cuidadores e o retorno da insegurança alimentar.
Um guia para todos
Para produzir o guia, foram entrevistados mais de 20 especialistas, entre pediatras, psicólogos, neurocientistas, juristas e educadores. A principal decisão foi usar uma linguagem acessível, para que qualquer pessoa se sentisse à vontade para ler e aprender.
O conteúdo aborda temas como:
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Vínculo afetivo;
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Brincadeiras;
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Alimentação;
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Desenvolvimento;
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Educação infantil;
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Uso de telas;
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Disciplina positiva;
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Construção de uma rede de cuidado.
O material chegará gratuitamente às famílias por meio de um QR Code exibido na televisão, que permitirá o download direto no celular. A ação busca alcançar a família com poucos recursos, o pai que constrói o vínculo no dia a dia, a avó que voltou a criar uma criança e a mãe que busca aprender a cuidar sem culpa ou cobrança.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.