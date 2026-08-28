Guia gratuito orienta famílias sobre cuidados na primeira infância

O novo guia oferece informações para famílias apoiarem o desenvolvimento e o vínculo entre crianças na primeira infância - (crédito: Ron Lach via Pexel)

A primeira infância, período que vai do nascimento aos seis anos, é a fase em que se constroem as bases para a saúde, o aprendizado e o bem-estar de uma pessoa. Pensando nisso, a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, em parceria com o Criança Esperança, a Globo e a cooperação da UNESCO, criou o "Guia de Primeira Infância".

O material gratuito foi desenvolvido para apoiar famílias, cuidadores e todos que participam da criação de uma criança. A proposta é oferecer informações práticas e baseadas em evidências para ajudar a transformar o dia a dia em oportunidades de cuidado, vínculo e desenvolvimento.

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A iniciativa surge em um cenário de desafios. Segundo a Fundação Abrinq, em 2024, 15,4 milhões de crianças de até 12 anos viviam em situação de pobreza no Brasil.

Novas questões também preocupam as famílias, como a presença de telas antes da alfabetização, a saúde mental dos cuidadores e o retorno da insegurança alimentar.

A capa do 'Guia de Primeira Infância' apresenta o material de apoio para famílias e cuidadores Reprodução

Um guia para todos

Para produzir o guia, foram entrevistados mais de 20 especialistas, entre pediatras, psicólogos, neurocientistas, juristas e educadores. A principal decisão foi usar uma linguagem acessível, para que qualquer pessoa se sentisse à vontade para ler e aprender.

O conteúdo aborda temas como:

Vínculo afetivo;

Brincadeiras;

Alimentação;

Desenvolvimento;

Educação infantil;

Uso de telas;

Disciplina positiva;

Construção de uma rede de cuidado.

O material chegará gratuitamente às famílias por meio de um QR Code exibido na televisão, que permitirá o download direto no celular. A ação busca alcançar a família com poucos recursos, o pai que constrói o vínculo no dia a dia, a avó que voltou a criar uma criança e a mãe que busca aprender a cuidar sem culpa ou cobrança.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.