"As crianças precisam de um espaço que acolha o seu presente", afirma psicóloga

A visão de que a educação infantil é apenas uma 'preparação para a vida adulta' está superada, conforme ressaltou a professora Juliana Prates, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), durante o CB Talks — Além do algoritmo: a educação no mundo digital, promovido pelo Correio.

Para a especialista, a lógica de investir nas crianças apenas porque elas "vão se tornar alguém no futuro" precisa ser substituída pela compreensão "de que a criança é o melhor que temos no presente”, afirmou a pesquisadora. Segundo Juliana, as crianças devem ser reconhecidas como indivíduos completos, que necessitam de um ambiente educacional de qualidade, acolhedor e estimulante.

A especialista também chamou atenção para a importância da escolha da escola. Para ela, a decisão não deve ser trivial. "Acho que a melhor escola é a que acolhe os nossos filhos e as famílias, que permite a inclusão e a diversidade. Além disso, é importante que a gente considere que não é suficiente escolher a escola dos nossos filhos exclusivamente. A gente precisa defender o direito à educação para todas as crianças", alertou.

Juliana ainda explica que por muito tempo a escola era vista pela lógica de jardim de infância, no qual as crianças eram colocadas como sementes e por isso precisavam de um espaço onde seriam regadas e cuidadas para que se desenvolvessem muito bem no futuro. "Essa ideia, ela cai por terra, porque a gente não entende só que as crianças são sementes, elas já são pessoas inteiras, plenas e por isso merecem um espaço de qualidade, que seja acolhedor, que seja desafiador e que amplie horizontes", afirma.

A importância da Política Nacional da Primeira Infância (PNPI)

A psicóloga destacou ainda a relevância da Política Nacional da Primeira Infância (PNPI), que enfatiza a urgência de investir e monitorar essa etapa crucial do desenvolvimento. “A PNPI reforça a necessidade de recursos, investimentos sociais, políticos e afetivos dedicados à primeira infância”, explicou.

Outro ponto importante citado pela professora foi o cuidado não só com as crianças, mas também com quem as cuida, seja no ambiente familiar ou escolar. “Cuidar da primeira infância implica cuidar daqueles que cuidam das crianças. Na escola, isso significa valorizar e apoiar professores e educadores, que são fundamentais para o desenvolvimento infantil”, defendeu.

Evento

O evento, parte da 19ª edição do projeto Escolha a Escola do seu Filho, debateu os desafios da educação contemporânea, especialmente no contexto da tecnologia, inteligência artificial e novas formas de interação. A iniciativa do Correio tem como objetivo apoiar pais e responsáveis na escolha da instituição de ensino ideal, reunindo especialistas para discutir o impacto dos avanços digitais na formação de crianças e adolescentes.

