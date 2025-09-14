ESCOLHA A ESCOLA DO SEU FILHO

É hora de as crianças serem prioridade

São poucos anos — apenas seis — mas essenciais. Focar estratégias de saúde, educação e segurança para essa faixa etária significa investir num futuro mais próspero e menos violento

MN
Mariana Niederauer
postado em 14/09/2025 05:00
Focar estratégias de saúde, educação e segurança para a infância significa investir num futuro mais próspero e menos violento - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
O Brasil agora tem uma Política Nacional Integrada da Primeira Infância (PNIPI). O nome é complexo, mas o objetivo é claro: guiar, de forma conjunta, União, estados e municípios pelo caminho necessário para prover as garantias constitucionais que protegem as crianças.

A primeira infância é fase essencial para munir cada ser humano com as ferramentas emocionais e cognitivas necessárias para chegar às próximas fases da vida com segurança e empoderamento para conseguir ser o que quiserem se tornar.

São poucos anos — apenas seis — mas essenciais. Focar estratégias de saúde, educação e segurança para essa faixa etária significa investir num futuro mais próspero e menos violento. É isso que mostram pesquisas e especialistas ouvidos ao longo deste especial Escolha a escola do seu filho, que detalha as ações previstas na recém-sancionada política e ajuda pais e escolas com dicas práticas sobre como guiar crianças e jovens pela maravilhosa trajetória em busca de conhecimento.

O especial deste ano também lança um olhar atento para temas do momento, como o uso da inteligência artificial, os riscos apresentados pelas redes sociais e quais os sinais de alertas sobre bullying. 

Os desafios não são pequenos, mas uma coisa é certa: quando escola e família trabalham em parceria e priorizam o bem-estar dos estudantes, o horizonte de um futuro mais feliz e saudável em todos os aspectos se torna uma realidade muito mais próxima.

Aqui você acessa o especial completo, com reportagens e conteúdos especiais das escolas parceiras do projeto este ano.

Boa leitura!

