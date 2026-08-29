Turista de 39 anos morre após ser atingida por raio em praia de Santa Catarina

Uma mulher de 39 anos morreu na manhã deste sábado, 29, um dia depois de ser atingida por um raio na Praia do Sonho, na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 18h da noite de ontem, 28.

A turista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a unidade de pronto atendimento da região por volta das 19h40, quase duas horas depois de ter sido atingida pelo raio. No local, ela teve uma parada cardíaca, foi estabilizada e entubada.

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Por conta do caso clínico grave, foi transferida pelo Samu para o Hospital Regional de São José, onde, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é um hospital referência em alta complexidade. A morte foi confirmada pela Secretaria na manhã de hoje (29).

Nas redes sociais, imagens de videomonitoramento da região foram compartilhadas com o momento exato do acidente. É possível ver a mulher com outra pessoa na praia às 18h03, quando o raio a atinge e logo em seguida a turista caí na areia.