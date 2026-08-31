Viçosa produz doce de leite de 3,4 toneladas e busca recorde mundial

O Doce de Leite Viçosa já foi eleito dez vezes o melhor do país e é reconhecido como patrimônio cultural imaterial mineiro - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A cidade de Viçosa, localizada na na Zona da Mata de Minas Gerais, celebrou o centenário da Universidade Federal de Viçosa (UFV) com uma produção em escala inédita de doce de leite.

No sábado (29/8), 3,4 toneladas do produto foram enlatadas em um recipiente de grandes proporções instalado no campus da instituição e, posteriormente, distribuídas gratuitamente ao público.



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Com 2 metros de comprimento e 2 metros de largura, a lata foi colocada no gramado das Quatro Pilastras, que marca a entrada da universidade, e é considerado o maior já produzido no Brasil para esse tipo de produto. A iniciativa também pretende estabelecer uma nova marca mundial, mas o eventual recorde ainda depende de avaliação e homologação do Guinness World Records.

Depois dos procedimentos de medição e certificação, o doce foi disponibilizado aos visitantes em mais de 10 mil recipientes individuais, cada um com 300 gramas. A distribuição atraiu uma grande quantidade de pessoas e formou uma fila no campus da universidade.

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A produção ficou a cargo do Laticínio Escola – Produtos Viçosa, que fabrica o doce de leite há mais de cinco décadas em parceria com a UFV e a Fundação Arthur Bernardes (Funarbe).

Busca pelo recorde

A iniciativa foi organizada com o objetivo de superar a marca mundial registrada em Celaya, no México. Em 2023, a cidade mexicana produziu 2.886 quilos de doce de leite, segundo o Guinness World Records.



Segundo informações divulgadas pela universidade, a ideia surgiu da sugestão de um aluno, que abordou o reitor da UFV, Demetrius David da Silva, no restaurante universitário da instituição.

Representantes do RankBrasil acompanharam presencialmente a realização dos procedimentos. Além da fiscalização feita no local, os responsáveis pela iniciativa deverão encaminhar documentos e demais evidências ao Guinness World Records, entidade responsável pela análise e eventual reconhecimento da nova marca.

Para chegar à quantidade prevista, foram utilizados cerca de 7,5 mil litros de leite, comprados de produtores rurais da região.

Produto se tornou símbolo de Viçosa

Produzido há mais de 50 anos, o Doce de Leite Viçosa passou a ocupar um lugar de destaque na identidade da cidade. O produto recebeu dez vezes o título de "Melhor Doce de Leite do Brasil" e também foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais.

A fabricação teve origem em um laboratório criado para auxiliar as atividades práticas dos estudantes da UFV. Com o passar dos anos, o espaço foi ampliado e deu origem ao Laticínio Escola, que passou a integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade.

Além de funcionar como unidade de produção, o laticínio atua na formação dos alunos e no desenvolvimento de atividades acadêmicas e de inovação.

'Maior doce de leite do mundo': Universidade Federal de Viçosa faz doce de leite de 3 mil kg e tenta recorde mundial pic.twitter.com/Vaw9Fa1LyE — BHAZ (@portal_bhaz) August 29, 2026