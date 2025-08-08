Flipar Não é só no Brasil! Saborosas versões de doce de leite em diversos países O doce de leite é um dos doces mais apreciados no mundo pels textura cremosa e sabor irresistível, derivado do cozimento lento de leite com açúcar. Popular em vários países, ele é versátil, podendo ser consumido puro, como recheio ou complemento em sobremesas. Por Flipar

Reprodução de video MT Rural