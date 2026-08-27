Miss Brasil Supranational perde coroa após anunciar gravidez

Lara reforçou que a destituição imposta pela organização nacional não apaga o esforço e o resultado histórico que conquistou nos palcos - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Concurso Nacional de Beleza (CNB), organizador do Miss Brasil Supranational, divulgou um comunicado nas redes sociais nesta terça-feira (25/8), anunciando que a vencedora da competição, Lara Marina Soares Tosta, não é mais a detentora do título de primeiro lugar.

"A decisão decorre do descumprimento de obrigações contratuais incompatíveis com a manutenção do título, tendo sido adotada em estrita observância às normas que regem o concurso e aos instrumentos jurídicos aplicáveis. Em respeito às partes envolvidas, o CNB não fará comentários adicionais no momento", diz o texto.

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De acordo com o comunicado, quem passa a representar o concurso, é a Miss Costa Verde e Mar, Camilly Ceccon, que foi vice-campeã da competição. A coroação oficial será feita nos próximos dias.

Logo após o comunicado da entidade, Lara publicou um vídeo nas redes sociais contando a descoberta de uma gravidez, o que motivou a decisão da CNB. Ela diz que só soube que estava grávida após retornar ao Espírito Santo, logo depois de conquistar o terceiro lugar mundial na Polônia.

Ela reforçou que a destituição imposta pela organização nacional não apaga o esforço e o resultado histórico que conquistou nos palcos. "É uma conquista que ninguém tira de mim", declarou. Mas afirmou também que, embora os planos tenham mudado drasticamente, encara a maternidade como o início de um capítulo especial, acrescentando orgulho à sua história.

"A vida mudou os meus planos de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Hoje, entendo que um novo caminho está começando para mim. Recebo essa fase com muito amor, responsabilidade e com a certeza de que ela não apaga nada do que eu construí até aqui", disse.

Ainda no vídeo, ela diz que seguirá desenvolvendo seus projetos, com a certeza de que as diferentes dimensões da vida podem caminhar lado a lado.

"Uma mulher não precisa deixar de sonhar ou de construir sua carreira porque a vida ganhou um novo significado. Continuo sendo a Lara que tem sonhos, projetos e a vontade de crescer. Apenas começo, agora, uma nova versão da minha história", afirmou.

O Miss Brasil Supranational é um festival que elege a modelo para disputar no concurso polones Miss Supranational. Em 2015, o Brasil conquistou sua primeira coroa na competição, com a rainha de beleza Eduarda Braum.

Neste ano, a competição passou a aceitar mães solo e divorciadas, mas não mulheres casadas. Não há menção clara, no site do concurso, sobre a participação de mulheres grávidas e seus impedimentos.