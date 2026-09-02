Brasileiros leem "muito mais" por causa dos meios digitais, revela pesquisa

Por Paulo Renato Mac-Culloch*

A pesquisa realizada pelo Nielsen BookData, "Perfil e Hábito do Leitor Digital Brasileiro", divulgada nesta quarta-feira (2) revela que 43% dos entrevistados leem “muito mais” devido aos meios digitais.

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O levantamento foi realizado com 3 mil entrevistados de todas as classes e regiões do Brasil. Ele mostra que os smartphones são os principais dispositivos de acesso aos conteúdos digitais, onde 72% leem livros ou escutam audiolivros pelos aparelhos. Eles também têm a preferência da grande maioria (85%) das pessoas que leram outros tipos de texto que não livros.

A leitura digital está presente na vida de quase metade da população brasileira. Nos últimos 12 meses, entre 49% da população brasileira de 10 anos ou mais realizou alguma leitura por meios digitais. São aproximadamente 105 milhões de brasileiros que consumiram notícias, livros, artigos, quadrinhos, textos, por celulares, tablets ou computadores. Esses leitores são predominantemente jovens adultos (18 a 44 anos), com maior presença feminina (56%).

A facilidade de acesso aos conteúdos é o que faz seis em cada dez leitores escolherem a versão digital. A praticidade de levar no bolso livros como os Irmãos Karamazov, ou diferentes textos sobre antropologia, faz com que outros 48% escolham a leitura digital. Os preços mais acessíveis também foram o terceiro motivo citado pelos entrevistados.

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A cultura da internet também é associada ao livre acesso dos conteúdo. Segundo a pesquisa, 48,8% dos leitores digitais acompanham essa cultura ao consumir livros e audiolivros que obtiveram de forma gratuita, em sites, aplicativos ou links não oficiais. Enquanto outros 46,4% acessam os conteúdos por sites institucionais e obras de domínio público.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.