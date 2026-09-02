Moraes deixa sessão do STF acompanhado de outros quatro ministros

Alexandre de Moraes deixa sede do STF acompanhado de quatro ministros e sob forte esquema de segurança após sessão do plenário - (crédito: Renato Souza/ CB)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deixou a sede da Corte sob forte esquema de segurança e acompanhado de outros quatro ministros, na noite desta quarta-feira (2/9), após a sessão do plenário. O encontro foi o primeiro a ocorrer presencialmente entre Moraes e o ministro André Mendonça após a divulgação de um relatório da Polícia Federal contendo diálogos trocados por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, nos quais Morais é citado.

Moraes deixou o plenário, ao final da sessão, ao lado de Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Luiz Fux, rodeado de seguranças, em um contingente maior que o habitual. André Mendonça saiu sozinho e se dirigiu ao gabinete, no prédio anexo, cumprimentando servidores e advogados.



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Na sessão, Moraes e Mendonça se sentaram lado a lado no plenário, como de praxe, mas evitaram contato visual. Ao contrário do que geralmente ocorre em outros momentos de crise, quando o Supremo é atacado nas redes sociais, é alvo de críticas em massa na imprensa ou de integrantes dos outros dois Poderes, o presidente da Corte, Edson Fachin, optou por não discursar na abertura da sessão. Em nota publicada pela manhã, Fachin reconheceu que a situação é grave e disse que tomará medidas em relação ao caso nos próximos dias.

Nos bastidores da Corte, chegou-se a ventilar que Moraes poderia participar da sessão de maneira virtual. No entanto, o magistrado chegou à sede minutos antes do início do julgamento. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, que também é citado nas mensagens interceptadas, também estava no plenário. Fachin decidiu iniciar a sessão com processos que estão na fase de sustentação oral, ou seja, momento em que os advogados falam e fazem a defesa técnica, sem contar com declarações dos ministros.

O item escolhido para julgamento foi um recurso sobre o pagamento de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) por empresas de compra, venda ou locação de imóveis ao transferir bens e direitos para incorporação ao capital social.