Grass quer implementar tarifa zero no transporte público em quatro anos

Durante um bandeiraço na Rodoviária do Plano Piloto, nesta quarta-feira (2/9), o candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) defendeu a implementação da tarifa zero no transporte público do DF. Segundo ele, a medida seria implantada de forma gradual ao longo dos quatro anos de eventual governo, até alcançar a gratuidade total.



Leia Mais: Grass propõe transformar residência oficial em Águas Claras em equipamento público “Ao longo dos quatro anos do meu governo, nós vamos implementar a tarifa zero até chegar a 100% e as pessoas poderem ter de volta esse recurso que elas gastam hoje nesse transporte que é ruim, é caro e não atende a população.”

Grass disse que a rodoviária é um ponto estratégico para discutir mobilidade por concentrar trabalhadores que utilizam o transporte público vindos de diferentes regiões administrativas. Para o candidato, o sistema atual não atende às necessidades da população e precisa ser ampliado.

“A minha meta como governador é colocar o nosso transporte como o melhor do Brasil, com linhas de ônibus para todos os lugares, com horários ampliados, com metrô, com horário ampliado, com a tarifa zero.”

O candidato afirmou ainda que a gratuidade é uma medida viável e citou a existência de municípios brasileiros que já adotaram o modelo. Segundo Grass, a proposta não se limitaria aos ônibus, mas buscaria garantir acesso gratuito ao sistema de transporte público de forma integral.

O petista também relacionou a mobilidade urbana à saúde e à qualidade de vida. Ele criticou o tempo gasto pelos passageiros nos deslocamentos e avaliou que longos períodos no trânsito contribuem para o estresse e pioram a saúde mental das pessoas.

“Quando a gente fala de transporte público de qualidade, é também sobre saúde. As pessoas que ficam duas horas, duas horas e meia no trânsito e chegam em casa estressadas, a saúde mental piora. Então, melhorar o transporte também é garantir que as pessoas tenham mais qualidade de vida e saúde.”

Durante a atividade, o candidato voltou a defender mudanças na jornada de trabalho. Grass disse esperar que o Senado aprove a redução da escala 6x1 ainda este ano. Caso isso não ocorra, afirmou que pretende implementar a escala 5x2 nas empresas prestadoras de serviços ao Governo do Distrito Federal.

“Se ele não aprovar, nós vamos implementar a escala 5x2 com as empresas especializadas que prestam serviço ao GDF. O Lula fez isso na Esplanada, a Câmara Legislativa já fez isso lá dentro. O Congresso já fez, o GDF poderia ter feito e não fez.”

Na avaliação do candidato, a mudança na jornada teria impacto direto na rotina das famílias, ao garantir um dia adicional de descanso. “Esse debate sobre a escala 6x1 é um debate sobre a vida das famílias e a gente está do lado da família.”

Ao falar sobre a campanha, Grass destacou que está otimista com o trabalho nas ruas e disse que pretende apresentar uma alternativa à atual gestão do Distrito Federal. Ele fez ainda críticas à administração pública.

“Estamos animados, tomando as ruas de Brasília, apresentando a nossa proposta, mostrando pra população que ela não vai ficar refém da incompetência, da corrupção, não vai ficar refém de um serviço público de governo que não funciona, que tem uma alternativa.”