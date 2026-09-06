Médica é morta a facadas após discussão com companheiro no Paraná

Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, morreu no local do crime, em Maringá; suspeito, de 25, foi preso em flagrante - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A médica Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, foi morta a facadas durante uma discussão com o companheiro, em Maringá, no norte do Paraná, neste sábado (5/9). O homem, de 25 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) pouco depois do crime. O crime é investigado como suspeita de feminicídio.

Ao Correio, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) afirmou que os dois mantinham um relacionamento conturbado e haviam reatado recentemente. Na noite do crime, uma nova discussão terminou com o ataque. Gassi foi atingida por golpes de arma branca e morreu ainda no local.

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O suspeito foi encontrado pela PM em Mandaguari, na casa da mãe. Ele também apresentava ferimentos provocados por arma branca e, por isso, permanece internado em um hospital sob escolta policial.

A PCPR também esclareceu uma informação que circulou após o crime. Segundo a corporação, "não procede a informação de que o bebê estava ao lado do corpo" da médica. As circunstâncias da morte continuam sendo investigadas pela Polícia Civil, que busca esclarecer a dinâmica do crime.

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Gassi atuava como médica na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova Aliança, em Sarandi, município da região de Maringá. A prefeitura lamentou a morte e destacou a atuação da profissional na rede pública de saúde.

Em nota, a administração municipal afirmou que Gassi dedicou "seu conhecimento, sua experiência e seu compromisso profissional ao cuidado com a população". A prefeitura também prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas da médica. Diante da morte, o município declarou ainda: "Também manifestamos nosso repúdio a toda forma de violência contra as mulheres."

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