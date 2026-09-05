João Victor Gonçalves desabafa sobre ataque homofóbico: "Eu me senti acuado"

O ator João Victor Gonçalves, conhecido por interpretar Mau Mau na novela Quem ama cuida, da TV Globo, relatou neste sábado (5/9) ter sido vítima de um ataque homofóbico enquanto se dirigia ao Rock in Rio, na noite de sexta-feira (4/9). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o artista apareceu emocionado e contou que só conseguiu dimensionar o que havia vivido depois de chegar em casa.

Segundo João Victor, o episódio ocorreu quando ele estava a caminho do festival. Diante da situação, a principal preocupação foi deixar o local com segurança. O ator afirmou que acelerou o passo e evitou reagir por não saber o que os homens envolvidos poderiam fazer. "Na hora, me senti muito acuado. Estava sentindo uma violência, mas estava pensando muito na minha segurança”, relatou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

João Victor contou que chegou ao festival por volta das 22h, depois de passar o dia trabalhando. A expectativa era cumprir um compromisso profissional, mas o episódio acabou marcando a noite. Ele disse que acreditava estar protegido ao chegar de carro de aplicativo e entrar na área do evento.

Foi somente depois de voltar para casa, segundo o ator, que conseguiu compreender a dimensão da situação. “Só quando eu cheguei em casa que fui sentir o que tinha vivido e entender que tinha se tratado de uma agressão e de um ataque homofóbico”, afirmou.

Ator cobra segurança no entorno do festival

No desabafo, João Victor também fez um alerta à organização do Rock in Rio e pediu atenção para a segurança nas áreas próximas ao evento. Para ele, a sensação de vulnerabilidade não terminou com a chegada ao festival. “Isso também é um alerta ao Rock in Rio: por favor, vamos melhorar a segurança em volta”, pediu.

O ator também comentou que um dos envolvidos publicou posteriormente um vídeo em que pediu desculpas e afirmou que o episódio teria sido uma forma de “entretenimento”. João Victor criticou a justificativa e chamou atenção para o alcance desse tipo de conteúdo nas redes sociais.

Ele destacou que, apesar de ter uma audiência de cerca de 300 mil seguidores e trabalhar em uma novela de grande visibilidade, também ficou vulnerável diante da situação. A partir da própria experiência, questionou o que acontece com pessoas que não têm a mesma exposição pública e enfrentam episódios semelhantes. “Eu tenho visibilidade e passei por isso. E fico pensando quantas pessoas que não têm essa visibilidade passam por isso e ninguém fala sobre”, afirmou.

Personagem também aborda homofobia

João Victor relacionou o episódio ao personagem Mau Mau, vivido por ele em Quem Ama Cuida. Na trama, o personagem enfrenta o preconceito e busca viver a própria identidade sem sofrer violência dentro ou fora de casa.

Para o ator, a experiência da noite anterior trouxe uma dimensão pessoal ao tema que interpreta na ficção. “O Mau Mau é um personagem forte, valente, que encara essa homofobia estrutural que vive dentro de casa, de uma forma muito corajosa”, disse.

João Victor afirmou ainda que, durante o ataque, acabou reagindo de maneira semelhante ao personagem: seguiu em frente diante do medo. “Eu engoli e segui”, afirmou, ao explicar que, naquele momento, a preocupação com a própria segurança falou mais alto.

Apesar do impacto, o ator disse estar amparado por familiares, amigos e outras pessoas próximas. Ele também afirmou que pretende dar continuidade à discussão e não deixar o episódio ser esquecido. “Isso não vai passar em branco. A gente não pode deixar”, declarou.

Ao final do vídeo, João Victor agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e reforçou que espera poder circular pela cidade sem ser alvo de violência. “A gente merece respeito e poder viver, só viver, poder andar e chegar dentro de um festival sem ser agredido”, afirmou.

Leia também: DF acende alerta para violência contra população LGBTQIA+

Érika Hilton e Gil do Vigor se manifestam

O episódio também provocou manifestações de apoio nas redes sociais. A deputada federal Erika Hilton afirmou que pretende cobrar melhorias no esquema de segurança e na saída dos shows do festival e que acionou o Ministério Público. Em publicação, ela criticou o que classificou como LGBTfobia praticada sob o pretexto de brincadeira ou entretenimento. Para a deputada, transformar a orientação sexual ou a identidade de uma pessoa em conteúdo de humor contribui para a desumanização.

Estou acionando o Ministério Público contra esses streamers e contra a própria plataforma ‘KICK’.



Gravar uma pessoa na rua, sem mais nem menos, submetê-la ao deboche e ofensas de teor homofóbico e transmitir tudo isso ao vivo não é entretenimento.



E isso vale pros streamers e… https://t.co/9TYfRxsh3g — ERIKA HILTON 5070 ? (@ErikakHilton) September 5, 2026

O economista e ex-BBB Gil do Vigor também publicou um vídeo em solidariedade ao ator. Ele relembrou experiências de bullying vividas durante a infância e afirmou que episódios de preconceito podem deixar marcas duradouras. “A gente tem de dar o nome às coisas porque a gente ouve quase todos os dias, quando a gente ouve falar de homofobia, que isso é ‘mimimi’. Mas só a gente sabe como isso nos marca por toda uma vida”, declarou.

Gil questionou ainda a recorrência de casos de preconceito e defendeu a responsabilização dos envolvidos. “Até quando?”, perguntou. “Está na hora de a gente falar chega porque não tem desculpa. Os responsáveis precisam ser punidos.”