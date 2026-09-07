Janja usa vestido de R$ 2,3 mil de marca brasileira no 7 de Setembro

A primeira-dama Janja Lula da Silva escolheu um vestido branco avaliado em R$ 2.360 para acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as comemorações do 7 de Setembro, nesta segunda-feira (7/9), em Brasília. Os dois participaram do tradicional desfile cívico-militar.

Leia também: Planalto estima em 70 mil público do desfile de 7 de Setembro

A peça escolhida por Janja é o "Vestido Midi Bordado Branco - Pietra", da marca brasileira Marie Mercié. De acordo com o site da grife, o modelo é confeccionado com fibras naturais de linho e algodão e tem mangas 3/4, comprimento midi e bordados em tons de verde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Marca aposta em produção artesanal

Com produção mantida em Pernambuco, a Marie Mercié destaca em sua apresentação o vínculo com o trabalho artesanal e com a fabricação local. A empresa afirma que suas equipes participam de diferentes etapas do processo, desde a seleção dos tecidos e dos acabamentos até a embalagem e a entrega das peças.

A sustentabilidade também aparece entre os compromissos apresentados pela grife. A marca afirma buscar formas de diminuir o desperdício e utilizar materiais e processos com menor impacto ambiental. No site, define a sustentabilidade como uma "jornada" e diz ter o compromisso de produzir "roupas bonitas de uma maneira bonita".

Peça usada pela primeira-dama é produzida com fibras naturais de linho e algodão (foto: Reprodução/Marie Mercié)

A história da empresa, segundo a própria Marie Mercié, foi construída por mulheres de uma mesma família, ao longo de três gerações. A marca descreve essa trajetória como um trabalho conjunto entre avós, mães e netas.

"Trabalhamos intensamente em equipe e comemoramos nossos sucessos unidas como equipe. Avós, mães e netas. Somos 3 gerações cibstruindo essa história."

Leia também: Ministros do STF evitam desfile do 7 de Setembro em meio à crise na Corte

Além da produção de roupas, a grife mantém uma escola gratuita de costura voltada à comunidade onde está instalada. Jovens selecionados recebem formação profissional e remuneração durante o período de aprendizado, com possibilidade de posteriormente ingressar em estágio e construir carreira na empresa.

De acordo com a marca, o projeto tem como objetivo ampliar as oportunidades profissionais na região e contribuir para a autonomia financeira de mulheres da Mata Norte de Pernambuco.

Desfile 7 de Setembro

O desfile cívico-militar do 7 de Setembro começou às 9h e teve duração de duas horas. A programação reuniu integrantes das Forças Armadas, estudantes e representantes de instituições civis.

Neste ano, a cerimônia foi organizada em torno de alguns eixos como: o enfrentamento à violência contra as mulheres, a soberania nacional, a saúde e a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

Janja tem sido uma voz ativa no combate ao feminicídio e à violência de gênero, pauta que ganhou destaque central no desfile como um dos eixos temáticos do 7 de Setembro.