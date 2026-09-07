Guarda de honra da Presidência passa pela Esplanada durante desfile

O desfile hipomóvel levou cavalos e militares montados para a Esplanada dos Ministérios nesta segunda-feira (7/9), durante as celebrações do 7 de Setembro.
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A apresentação contou com animais integrantes do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, conhecido como os Dragões da Independência.
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Durante a passagem, os cavalos estavam decorados com pompons verde e amarelo, e os cavaleiros levavam bandeiras em branco e vermelho — cores da cavalaria.
A unidade militar é encarregada da guarda de honra e da segurança das instalações da Presidência da República.
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postado em 07/09/2026 12:24