Guarda de honra da Presidência passa pela Esplanada durante desfile

As cores branca e vermelha carregadas pelos cavaleiros no desfile do 7 de Setembro identificam a força da cavalaria - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)

O desfile hipomóvel levou cavalos e militares montados para a Esplanada dos Ministérios nesta segunda-feira (7/9), durante as celebrações do 7 de Setembro.

A apresentação contou com animais integrantes do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, conhecido como os Dragões da Independência.

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Durante a passagem, os cavalos estavam decorados com pompons verde e amarelo, e os cavaleiros levavam bandeiras em branco e vermelho — cores da cavalaria.

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A unidade militar é encarregada da guarda de honra e da segurança das instalações da Presidência da República.