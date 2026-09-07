Lula diz que Brasil escolheu ser soberano e destaca áreas de investimento

Lula e Janja no desfile do 7 de setembro na Esplanada - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nas redes sociais um texto em que diz que o Brasil escolheu ser soberano. O petista destacou áreas de investimento como forma de reforçar esse discurso.

Lula destacou, como exemplo, programas na área da saúde e investimento na produção de medicamentos e insumos, na educação ressaltou a criação de campi de institutos e universidades e formação e permanência de professores.

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Também lembrou a aprovação do marco dos minerais críticos e terras raras, assunto explorado em seu discurso que foi ao ar na televisão no último domingo (6/9) para comemorar o 7 de Setembro. E citou o programa Redata, aprovado na semana passada pelo Congresso, que permite investimento de datas centers no país.

???????? O Brasil escolheu ser soberano.



???? Na saúde. Ao investir na produção de vacinas, medicamentos e insumos. Fortalecemos o SUS e a indústria nacional. Fortalecemos o Mais Médicos e o Farmácia Popular. Avançamos no tratamento e controle do câncer. Adquirimos equipamentos de… — Lula (@LulaOficial) September 7, 2026

Economia

Outro eixo muito explorado por Lula em sua publicação foi o comércio exterior e o PIX. Exaltou as negociações brasileiras na abertura de novos mercados devido ao tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros e a defesa da tecnologia brasileira para pagamento, afirmando que o PIX não é negociável diante de pressões e tarifas internacionais.

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“Escolhemos não baixar a cabeça diante de tarifas injustificáveis. Negociamos, revertemos danos, apoiamos nossas empresas, protegemos empregos, ampliamos fronteiras comerciais e abrimos mais de 670 mercados em mais de 90 destinos a produtos brasileiros. Exportações bateram recordes”, escreveu.

Lula também destacou segurança pública com as leis aprovadas e o combate ao feminicídio; meio ambiente com a redução do desmatamento e fortalecimento na fiscalização; indústria com desenvolvimento de submarinos e caças para as forças armadas protegerem as fronteiras; e produção de fertilizantes e combustíveis, pontuando a fabricação em solo nacional dos insumos para as culturas do agronegócio e recuperação de refinarias.

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“Há os que jogam contra. Se travestem de patriotas mas militam por interesses estrangeiros. Somos um país soberano, e nossas decisões pertencem a nós e a mais ninguém”, concluiu.