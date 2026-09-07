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Soberania nacional

Lula diz que Brasil escolheu ser soberano e destaca áreas de investimento

Com o tema da soberania no desfile do 7 de setembro, o presidente pontua cada setor e os investimentos como forma de reforçar o discurso

Lula e Janja no desfile do 7 de setembro na Esplanada - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Lula e Janja no desfile do 7 de setembro na Esplanada - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nas redes sociais um texto em que diz que o Brasil escolheu ser soberano. O petista destacou áreas de investimento como forma de reforçar esse discurso. 

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Lula destacou, como exemplo, programas na área da saúde e investimento na produção de medicamentos e insumos, na educação ressaltou a criação de campi de institutos e universidades e formação e permanência de professores. 

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Também lembrou a aprovação do marco dos minerais críticos e terras raras, assunto explorado em seu discurso que foi ao ar na televisão no último domingo (6/9) para comemorar o 7 de Setembro. E citou o programa Redata, aprovado na semana passada pelo Congresso, que permite investimento de datas centers no país.

 

Economia

Outro eixo muito explorado por Lula em sua publicação foi o comércio exterior e o PIX. Exaltou as negociações brasileiras na abertura de novos mercados devido ao tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros e a defesa da tecnologia brasileira para pagamento, afirmando que o PIX não é negociável diante de pressões e tarifas internacionais.

“Escolhemos não baixar a cabeça diante de tarifas injustificáveis. Negociamos, revertemos danos, apoiamos nossas empresas, protegemos empregos, ampliamos fronteiras comerciais e abrimos mais de 670 mercados em mais de 90 destinos a produtos brasileiros. Exportações bateram recordes”, escreveu.

Lula também destacou segurança pública com as leis aprovadas e o combate ao feminicídio; meio ambiente com a redução do desmatamento e fortalecimento na fiscalização; indústria com desenvolvimento de submarinos e caças para as forças armadas protegerem as fronteiras; e produção de fertilizantes e combustíveis, pontuando a fabricação em solo nacional dos insumos para as culturas do agronegócio e recuperação de refinarias.

“Há os que jogam contra. Se travestem de patriotas mas militam por interesses estrangeiros. Somos um país soberano, e nossas decisões pertencem a nós e a mais ninguém”, concluiu.

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

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Por Eduarda Esposito
postado em 07/09/2026 12:32
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