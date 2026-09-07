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INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Planalto estima em 70 mil público do desfile de 7 de Setembro

Estimativa do governo considera público presente na Esplanada dos Ministérios durante as celebrações do Dia da Independência

Número considera o público que esteve na Esplanada para acompanhar as celebrações do Dia da Independência - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)
Número considera o público que esteve na Esplanada para acompanhar as celebrações do Dia da Independência - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)

Cerca de 70 mil pessoas acompanharam o desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta segunda-feira (7/9), segundo estimativa do Palácio do Planalto.

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A informação foi confirmada ao Correio pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). O número considera o público que esteve na Esplanada para acompanhar as celebrações do Dia da Independência.

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A programação começou às 9h e contou com a participação de militares, estudantes e representantes de instituições civis. O desfile integra as comemorações oficiais da Independência do Brasil.

  • Desfile de 7 de setembro de 2026
    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press
  • Desfile de 7 de setembro de 2026
    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press
  • Desfile de 7 de setembro de 2026
    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press
  • Pirâmide Humana com 23 militares é destaque no desfile de 7 de Setembro
    Pirâmide Humana com 23 militares é destaque no desfile de 7 de Setembro Marcelo Ferreira CB/D.A Press
  • Desfile de 7 de setembro de 2026
    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press
  • Desfile de 7 de setembro de 2026
    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press
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    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press
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    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press
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    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press
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    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press
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    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press
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    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press
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    Desfile de 7 de setembro de 2026 Marcelo Ferreira CB/D.A Press

Neste ano, a programação teve como um dos principais focos o enfrentamento à violência contra mulheres. A edição foi realizada sob o tema "Brasil unido pela proteção de meninas e mulheres".

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) ainda não divulgou sua própria estimativa. 

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 07/09/2026 13:09
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