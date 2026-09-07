Planalto estima em 70 mil público do desfile de 7 de Setembro

Cerca de 70 mil pessoas acompanharam o desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta segunda-feira (7/9), segundo estimativa do Palácio do Planalto.
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A informação foi confirmada ao Correio pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). O número considera o público que esteve na Esplanada para acompanhar as celebrações do Dia da Independência.
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A programação começou às 9h e contou com a participação de militares, estudantes e representantes de instituições civis. O desfile integra as comemorações oficiais da Independência do Brasil.
Neste ano, a programação teve como um dos principais focos o enfrentamento à violência contra mulheres. A edição foi realizada sob o tema "Brasil unido pela proteção de meninas e mulheres".
A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) ainda não divulgou sua própria estimativa.