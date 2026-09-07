Polícia intima streamer por homofobia contra ator de "Quem Ama Cuida"

Os investigadores analisam tanto a denúncia de discriminação contra o ator quanto uma acusação de racismo levantada pelo streamer. - (crédito: Tupi)

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) intimou o streamer Jean Almeida Hilário, de 19 anos, conhecido como GH Rell RJ, para prestar depoimento. Ele foi identificado pela Polícia Civil do Rio após ser acusado de homofobia pelo ator João Victor Gonçalves durante o Rock In Rio.

Os investigadores analisam tanto a denúncia de discriminação contra o ator quanto uma acusação de racismo levantada pelo streamer. O episódio começou na última sexta-feira (4/9), quando João Victor foi abordado de forma hostil por Jean e outros jovens na entrada do festival.

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Investigação analisa condutas e falas de ambos

O ator João Victor Gonçalves também deve prestar esclarecimentos à Delegacia de Atendimento ao Turista. Após o vídeo viralizar, o intérprete de Mau Mau em "Quem Ama Cuida" afirmou que sentiu medo de ser assaltado e classificou a atitude do grupo como criminosa.

"Somos mais fortes que qualquer coisa. Impunes não vão ficar, homofobia é crime", declarou o artista em suas redes sociais, ressaltando que o preconceito não deve ser usado como forma de entretenimento.

Jean Almeida Hilário, morador de Duque de Caxias, alegou posteriormente que a fala do ator sobre o medo de roubo teria cunho racial. "Você falou que estava com medo de ser roubado por causa da minha cor?", questionou o streamer em vídeo, negando ter atacado a orientação sexual do ator.

Live gerou banimento e críticas nas redes sociais



Foto: Reprodução/ Redes sociais e TV Globo

A abordagem foi transmitida pela plataforma Kick, que baniu o perfil de GH após a repercussão. Nas imagens gravadas perto do Parque dos Atletas, o grupo persegue João Victor e faz piadas com sua roupa. Um dos integrantes chega a chamar o ator de "horroroso" e critica o tom de sua calça.

A defesa de João Victor nega qualquer racismo, justificando que o temor partiu da abordagem intimidatória de quatro pessoas contra uma, em um local sem segurança. Os advogados reforçaram que o deboche público por vestimentas que fogem de padrões de gênero configura ato discriminatório grave.

Já os advogados de Jean admitem que o tom usado na live foi impróprio e pediram desculpas em nome do cliente. No entanto, a defesa sustenta que as críticas foram apenas estéticas e não mencionaram a sexualidade do artista, negando a prática de homofobia.

Apesar do conflito jurídico que agora segue para as delegacias especializadas, João Victor retornou à Cidade do Rock neste domingo (6/9). O ator publicou vídeos aproveitando o festival e celebrou o momento ao som de Barão Vermelho, afirmando que pretende continuar vivendo o evento.



